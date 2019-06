Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Főpolgármesteri előválasztás: Kálmán Olga is indul

Kálmán Olga volt műsorvezető is indul a főpolgármesteri előválasztáson. Elmondása szerint a DK biztatására és független jelöltként lép színre - írja a hvg.hu.

Kálmán Olga elmondta, írt programot, de szeretné meghallgatni az embereket, hogy mik a problémák. Az előválasztáson egyébként a DK biztatására és független jelöltként lép színre - írja a hvg.hu. A legfontosabb, hogy "Budapestet visszaadja a budapestieknek" - fogalmazott a volt műsorvezető.

Kálmán Olga indulását Dobrev Klára, a DK EP-képviselője jelentette be, aki azt is elmondta: aki az előválasztás második fordulóját megnyeri, azt támogatja a DK, illetve a megállapodás értelmében a többi ellenzéki párt is.

Dobrev szerint a cél, hogy a legtámogatottabb jelölt álljon ki októberben, mindenki érdeke, hogy izgalmas politikai vita, párbeszéd alakuljon ki. Ez a polgármester-jelöltekről kötött megállapodást nem befolyásolja.

A DK az EP-választás után még Karácsony Gergelyt támogatta, bár a párt egyik meghatározó politikus a választás másnapján a hvg.hu-nak arról beszélt, az MSZP-P választási eredménye után "elbeszélgetnek Karácsony Gergellyel", hogy hogyan képzeli a jövőjét. Más forrásból pár órával a bejelentés előtt a hvg.hu-hoz eljutott az információ az volt, hogy a DK jelöltet állít.

Idő közben a Momentum is bejelentette, saját jelöltet állít a főpolgármesteri előválasztásra, Kerpel-Fronius Gábort, aki Kálmán indulására azt írta, a verseny jó, ahogy azt egyik első interjújában is mondta. "A feladatunk az, hogy az előválasztás során megtaláljuk azt, aki az ellenzék közös jelöltjeként a legnagyobb eséllyel győzheti le Tarlós Istvánt" - nyilatkozta akkor. Szerinte erre úgy van a legnagyobb esély, ha minél több jelölt színvonalas vitában méri össze az erejét. Üdvözli tehát a DK csütörtöki bejelentését.

A hvg.hu-hoz olyan információk is eljutottak, hogy "ezzel vége a Párbeszéd Karácsony-projektjének."

Puzsér Róbert pedig azt közölte, kiszáll az egészből és önállóan indul az októberi választáson.

Tarlós István főpolgármester nem reagált Kálmán indulására, Szűcs-Somlyó Mária sajtófőnök szerint ez az egész már olyan, mint 2014-ben volt: "egy vicc."