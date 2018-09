Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fordulat a soroksári gyilkosság ügyében

Pont kerülhet az 5 éve húzósó soroksári gyilkossági ügy végére.

Csütörtökön a rendőrség gyanúsítottként hallgatott ki egy férfit a 2013. szeptember 25-én a XXIII kerületi Szigetdűlőben meggyilkolt futónő ügyében - írják a Police.hu-n. Az ügy további részleteiről a rendőrség rövidesen tájékoztatást ad.

A tettest hosszú ideig keresték, ám hiába. A rendőrség a környéken készült több kamerafelvételt és fotókat is nyilvánosságra hozott az elmúlt években, melyeken egy kerékpáros férfi is látható volt, de a biciklis egy évvel később öngyilkosságot követett el. A rendőrség sokáig kereste egy Renault Mégane Grandtour vezetőjét is, akiről úgy vélték, a koronatanúja lehet a gyilkosságnak - írja a hvg.hu.

Az ügyben DNS-mintákat is elemeztek, tavaly nyáron pedig kiderült, hogy évekig rossz nyomon járhatott a rendőrség, amikor két tettest keresett egy helyett, ugyanis egy ártatlan, a gyilkosság időpontjában halott férfi DNS-e is a holttestre került.

A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy a rendőrségen jelentkezett egy nő, aki szerint az ő korábbi élettársa volt a gyilkos, ugyanis a közelben dolgozott, a gyilkosság estéjén pedig a férfi arca össze volt karmolva. Sajtóhírek szerint a férfi DNS-e azonban nem egyezett a holttesten találttal.

