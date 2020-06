Fordulat? Dízel vagy benzin? - itt az autóháború újabb fejezete

Egy fontos terület van, ahol a benzines és dízelautók lekörözik az elektromosokat a károsanyag-kibocsátást nézve: a gyártás során 30 százalékkal több szén-dioxid szabadul fel. Azonban, ha az elektromos autók teljes életciklusát veszik figyelembe, akkor sokkal környezetbarátabbak mint a hagyományos társaik.

A benzinesek, dízelek koszolnak, a villanyautók pedig tiszták - egyik állítás sem igaz, a hagyományos robbanomotorral, valamint a villanymotorral szerelt autók közötti versenyfutás ennél jóval komplexebb.

A Transport & Environment nevű szervezet most arra a kérdésre kereste a választ, hogy hol tart a történet, vagyis kevesebb káros anyagot bocsátanak-e ki az elektromos járművek mint a benzines vagy dízeles társaik. A Transport & Environmentről tudni kell, hogy egy a környezetbarát közlekedési rendszerekért lobbizó nonprofit szervezet.

Most egy új kalkulátort fejlesztett, amelynek eredményei szerint Európában az elektromos autók átlagosan csaknem háromszor kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, mint a benzin-vagy dízelautók. A kalkulátor szerinti legrosszabb szcenárió esetén is, nevezetesen, ha az akkumulátort Kínában gyártották, az autót pedig Lengyelországban vezették, 22 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki mint egy dízelautó és 28 százalékkal kevesebbet mint egy benzines.

Rosszabb a környezetnek az elektromos autó?



Lucien Mathieu a szervezet közlekedési és e-mobilitási elemzője szerint ez azt jelenti, hogy végre el lehet felejteni azt az érvet, miszerint, ha valaki Európában vezet elektromos autót az rosszabbat tesz a környezetnek mintha hagyományos meghajtású autóval közlekedne.

A legfrissebb adatok ugyanis azt mutatják, hogy az EU-ban az elektromos autók átlagosan csaknem háromszor kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki. A szakértő szerint, ha az európai kormányok komolyan gondolják a szén-dioxid-mentesítést, akkor fel kell gyorsítani az elektromos járművekre való áttérést.



Gyártásakor több szén-dioxid szabadul fel



A szervezet szerint vannak olyan vélemények, hogy ha a bölcsőtől a sírig, tehát a jármű teljes életciklusát vizsgálják, beleértve azt a károsanyag-kibocsátást is, ami az elektromos autókat hajtó áramot termeli, akkor ezek nem jobban, de néha rosszabbul is teljesítenek mint a hagyományos társaik.

A Kreszváltozas.hu, a rendőrség (ORFK) és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság (OBB) hivatalos honlapja is írt arról a kutatásról, amely szerint elektromos mobilitásra való átállás növeli a károsanyag-kibocsátást.

A kieli Institut für Weltwirtschaft gazdaságkutató intézet tanulmánya szerint az elektromos autózás üvegházhatású gázkibocsátása a jelenlegi németországi energiamix mellett közel háromnegyedével múlja felül a modern dízelmotorokét.



Átmenetileg nőhet



A Nature szaklapban megjelent tanulmány a kalkulátorhoz hasonló eredményre jutott. Az elektromos autók összességében akkor is kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, ha a működtetésükhöz használt villamosenergia fosszilis tüzelőanyagokból származik.

Az elektromos járművek gyártásakor ugyan több szén-dioxid szabadul fel, mint a belső égésű motorral felszerelt járműveknél, de ha a járművek teljes életciklusát nézik, akkor már az elektromos autók felé dől a mérleg. Akár 70 százalékkal csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás a villanyautókkal, ha az adott országban szén-dioxid-mentes, legalábbis karbonsemleges az áramtermelés. A tanulmány több mint egy évvel ezelőtt készült, azóta pedig az akkumulátorok kétszer-háromszor "tisztábbak" lettek.



A tanulmány egyik szerzője, a Nijmegeni Egyetemen dolgozó Florian Knobloch azt mondta a brit Guardiannek, hogy alapvetően legenda csak, hogy az elektromos járművek vagy hőszivattyúk növelhetik a szén-dioxid-kibocsátást, alapvetően mítosz. Egy terület van, ahol az elektromos járművek elmaradnak: ez pedig a gyártási folyamat. Itt ugyanis a kibocsátás 30 százalékkal magasabb, mint a benzines autók esetében. Így a károsanyag-kibocsátás rövid távon valóban növekedhet abban az időszakban, amíg elkezdenek sok elektromos autót gyártani és amíg nem jön el az az időszak, amikor már érezni lehet az előnyeiket.



Magyarország és az 50 ezer villanyautó

Magyarország is igyekszik lépéseket tenni a villanyautók térnyerése érdekében, ennek érdekében 2015-ben megszületett a Jedlik Ányos Terv. Ahogy a napi.hu is megírta Magyarországon a még 2016-ban ismert kormányzati cél az volt, hogy 2020-ra 50 ezer villanyautó legyen a magyar utakon, ám ez már akkor túl ambicíózusnak tűnt, mivel a villanyautók drágák. Ráadásul a töltőhálózat is csak az elmúlt években kezdett komolyabban bővülni. 2017-ben már csak 30 ezer villanyautóval számolt a kormányzat, de jelenleg kevesebb mint 20 ezer zöld rendszámos autó fut az utakon, ezeknek pedig csak egy része tisztán elektromos, vannak köztük konnektorról tölthető hibridek is.

Az állami programok közül az első 1,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyújtott a villanyautókhoz, az idén azonban bőkezűbb lett a kormány. Öszesen 5 milliárd forintos keretből a 11 millió forintnál olcsóbb tisztán elektromos autókhoz pályázati úton 2,5 millió forint - vissza nem térítendő - támogatást ad az állam, a 11-15 millió forintba kerülő szintén tisztán elektromos autókra 0,5 millió forintot kaphatnak az érintettek, az elektromos robogókra a cégek és intézmények (nem természetes személyek) kaphatnak 100 ezer és 1 millió forint közötti támogatást a vételár 55 százalékáig, a taxiként használt villanyautókra árának maximum 55 százalékára kérhető támogatás maximum 15 millió forintos vételárig.

Az új program gyors sikert aratott idén júniusban. Az összesen 5 milliárd forintos keretösszeg lényegében néhány óra alatt kimerült. Több mint 2 ezer tisztán elektromos autó és segédmotoros kerékpár megvásárlásához érkezett be kérelem.