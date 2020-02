Fordulat júliustól: lesújthat a kormány arra, aki a szemetét a határba hordja ki

Nyáron lép életbe a klímavédelmi akcióterv első pontja, megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását, és nagyobb erővel lépnek fel a szabálysértők ellen. Erre egy külön hatóságot is létrehoz a kormány, illetve vélhetően szigorodnak a vonatkozó törvények is - az illegális szemétlerakás akár bűncselekmény is lehet a jövőben - figyelmeztet a Pénzcentrum.hu.

Július 1-jétől életbe lép a klímavédelmi akcióterv első pontja, megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását. Az utak melletti árkokat, a vasútvonalak környékét is kötelező lesz megtisztítani, összegyűjtik az erdők, szántóföldek, települések szélére kihordott hulladékkupacokat is. Ennek érdekében a kormány egy hulladékgazdálkodási hatóságot állít fel, amely érvényt fog szerezni a szabályoknak - olvasható a portálon. Jöjjön a visszaváltható pet-palackos ásványvíz? Arról egyébként nincs pontos adat, hogy hány illegális szemétlerakó van az országban, de szinte minden elhagyatottabb útszakasz mellett, erdőszélen találni szeméthegyeket. Nagy István agrárminiszter még tavaly tavasszal mondta el, hogy az erdészeteknek például százmilliós nagyságrendű összegbe kerül összeszedni mások lerakott szemetét. A 218/1999 (XII.28.) kormányrendelet értelmében szabálysértést követ el és százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen vagy nem az arra kijelölt helyen engedély nélkül lerak, elhelyez. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter már tavaly kilátásba helyezte a szigorításokat, amelyeket most az akcióterv keretein belül vélhetően véghez is visznek. Ahogy tavasszal a miniszter fogalmazott, terveik szerint nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek számítana az illegális hulladéklerakás - ezeket a szabályokat vélhetően nyárig meg is hozza majd a Parlament. Emellett az Emmi és az ITM további elriasztó szabályozásokon is dolgozik, így nem kizárt, hogy a százezres maximális büntetési tételen is emelni fognak legkésőbb júliustól.

