Friss időjárási előrejelzés - kemény melegfront kúszik be

Egy ciklon előoldalán helyezkedik el a Kárpát-medence, délnyugat felől meleg, száraz légtömegek érkeznek hazánk fölé. Tovább folytatódik a kellemes, kora őszi idő. Az elkövetkező héten nem történik semmi változás időjárásunkban, még érdemi csapadék sem lesz - adta hírül az OMSZ.

Szombat este többnyire derült vagy kissé fátyolfelhős lesz az ég, de a hajnali órákra elsősorban északkeleten foltokban köd is képződik. Csapadék nem várható. A déli, délnyugati szél főként a Dunántúl északnyugati harmadában megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a szélvédett vidékeken ennél hűvösebb is lehet.

Vasárnap a ködfoltok feloszlása után mindenütt túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet. Csapadék nem lesz. Megélénkül, a Dunántúlon többfelé meg is erősödik a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a szélvédett tájakon kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható.

Hétfőn túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható, de hajnalra északon, északkeleten átmenetileg ködfoltok képződhetnek. A déli szél időnként megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Enyhe idő várható: OMSZ szerint akár hőmérsékleti rekordok is megdőlhetnek.

Kedden többnyire gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. Az éjszakai, reggeli órákban többfelé köd képződhet, amely helyenként csak lassan oszlik fel. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 27 fok között alakul, de a tartósabban ködös tájakon ennél alacsonyabb értékeket mérhetnek.