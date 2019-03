Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Friss időjárási előrejelzés: nem sokan örülnek majd

Szerdán országosan csapadékosabb lehet az idő, de lehűlést nem várnak. Délelőtt egyre több helyen megvastagszik a felhőzet. Az ország északi felén többfelé várható eső, záporeső, az Északi-középhegység térségében még havas eső, hó is eshet - adta hírül az OMSZ.

Kedden éjjel északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, hajnaltájt a Kisalföld térségében meg is vastagszik a felhőtakaró. Csapadék még nem várható. A szél a Dunántúlon megélénkül, északi részén helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +3 és -5 fok között alakul, északnyugaton lesz az enyhébb idő.

Szerda délelőtt az Alföldön még várható - egyre szűrtebb - napsütés, majd arrafelé is megvastagszik a felhőzet. Az ország északi felén többfelé valószínű eső, záporeső, legnagyobb eséllyel a Dunántúl északi részén. Az Északi-középhegység térségében havas eső, hó is eshet. Délebbre jóval kisebb a csapadék kialakulásának esélye, délkeleten nem is valószínű. A délnyugat szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +3 és -5 fok között alakul, északnyugaton várható az enyhébb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű, délen lesz a melegebb.

Csütörtökön északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, majd gomolyfelhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.