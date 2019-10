Friss modellszámítások érkeztek az OMSZ-tól

A következő hét végéig nem változik lényegesen időjárásunk a legfrissebb számítások szerint - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A magasabb légrétegekben végig marad fölöttünk a meleg, száraz levegő, így említést érdemlő csapadék az ország terültén nem valószínű, azaz a talajok felső rétegének további száradására lehet számítani.

Nyugodt, őszi időre van kilátás erős harmattal, napsütéssel, reggeli ködfoltokkal, melyek helyenként makacsabbul is megmaradhatnak napközben.

Fagy nem valószínű, a hajnali minimumok általában 5 fok fölött alakulnak. A legmelegebb órák hőmérséklete pedig 20 fok, délkeleten akár 25 fok körül várható, de a tartósabban ködös-felhős részeken ettől hűvösebb valószínű.

Ez várható péntek estig

Az ország nagy részén többnyire derült vagy gyengén felhős idő lesz. Éjszaka többfelé képződik köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet, amely holnap főként az Alpokalján és a Kisalföldön néhol tartósan is megmaradhat, másutt várhatóan még délelőtt feloszlik. Csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös tájakon lehet néhol ködszitálás. Ma a Kisalföldön, pénteken a Dunántúlon másutt is többfelé megélénkül a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, ám a derült, szélvédett, hidegre hajlamos vidékeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet pénteken többnyire 19 és 26 fok között várható, de főleg az Alpokalja, valamint a Kisalföld tartósan ködös tájain ennél jóval alacsonyabb értékek is valószínűek - írják a meteorológusok.