Füllentett a minisztérium: nem annyi a béremelés, mint amennyit mondanak

Az Innovációs Technológiai Minisztérium (ITM) kommunikációjában szereplő számok laza kapcsolatban vannak a valósággal - állítják a szakszervezetek.

Az ITM egyebek mellett azt közölte, hogy a munkahelyen végzett gyakorlati képzésben résztvevők 100 százalékos mutatója többszörösen felülmúlja az OECD országok 34 százalékos átlagát, miközben ez az arány sosem volt 100 százalék - nyilatkozta a Népszavának a PSZ szakképzésért felelős alelnöke, Gosztonyi Gábor. Mint mondta, a pontos adat könnyen ellenőrizhető a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatbázisából.

Ezekből kiderül, hogy a 2018-2019-es tanévben a középfokú oktatási intézmények szakképző évfolyamain összesen 100,8 ezren tanultak, 12,5 ezer fővel (vagyis 11,1 százalékkal) kevesebben, mint az azt megelőző évben. A külsős gyakorlati helyeken pedig összesen 51,1 ezer diák rendelkezett tanulószerződéssel, ami nem 100, hanem 50 százalékos arány.

Szóba került a pedagógusok, oktatók bére is. Az ITM szerint idén júliustól "átlagosan 30 százalékkal emelkedett a szakképzésben dolgozó 32 ezer pedagógus bére". Gosztonyi Gábor azt mondta: a szakképzésben nincs 32 ezer pedagógus, ebbe a számba más foglalkoztatottak - például az iskolai technikai dolgozók - is beletartoznak. Az oktatók jelentős többsége pedig nem 30, hanem 22-24 százalékos béremelésről számolt be.