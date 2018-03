Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Furcsa kifizetések merültek fel Szatmáry Kristóf kapcsán

A Miniszterelnökség miniszteri biztosa havi 2,5 millió forintot kap az MKB Bank nyugdíj-, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárának elnökeként - állítja a 24.hu. A politikus azt állítja, hogy soha nem vette fel a pénzt.

Szatmáry Kristóf fideszes képviselő, kereskedelempolitikai miniszteri biztos 2016 tavaszán az akkor még állami kézben lévő, tavaly Matolcsy György és Mészáros Lőrinc köreihez került MKB Bank két pénztárának vezetőségébe is megpróbált bekerülni. Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár elnökévé választották márciusban, ahol a testület közgyűlése havi 1 millió forintos tiszteletdíjat állapított meg neki. Azt azonban tudták, hogy ezt Szatmáry nem veheti fel, mivel a parlamenti képviselői munka összeegyeztethetetlen például gazdasági tisztséggel - írja a 24.hu

De találtak egy kerülőutat: 1 millió forintos tiszteletdíj értékének megfelelő biztosítást kötöttek a nevére. Emellé kapott egy ugyanekkora értékű reprezentációs költségkeretet, valamint a pénztár fizette a telefonszámláját, laptopot is kapott, az internethozzáférését is állják. Valamint a pénztárral kapcsolatos ügyekben megtérítették a benzin- és parkolási költségeit is.

Ugyanígy biztosítást kapott az MKB Nyugdíjpénztárban is, ahova 2016 decemberében választották be. Aztán tavaly novemberben nyugdíjpénztárnál a Szatmárynak járó jövedelem összegét havi 1,5 millió forintra emelték.

Semmiféle eltitkolt jövedelemmel nem rendelkezem, vagyonnyilatkozatomban foglaltak mindenben megfelelnek a valóságnak - írta az ügyre válaszul kiadott közleményében Szatmáry. Közölte: a juttatások költségtérítés esetében csupán keret jelleggel, a lehetséges felső korlátokat határozzák meg a mindenkori vezető tisztségviselők javadalmazásában, ezért a közgyűlések által jóváhagyott juttatások a valós kifizetésekkel nem mutatnak egyezést.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát évekig Szatmáry Kristóf vezette.

A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán.