Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Furcsaságok az orvosi kamarai választások körül

Furcsaságokról, megfélemlítésről, maffiamódszerekről ír a Magyar Orvosi Kamarán (MOK) belül zajló választásokon kapcsán a 444.hu-n vezetett blogjában Kunetz Zsombor, egészségügyi szakértő. A választás rendkívül fontos a jelenlegi vezetés számára, egy esetleges sorcsere következtében ugyanis könnyen kibukhatnak olyan csontvázak, amelyek akár gazdasági bűncselekményeket is rejthetnek - írja Kunetz.

Első nekifutásra helyi és országos küldötteket és területei (megyei) elnököket választanak, közülük legfontosabbak az országos küldöttek, akik az ősszel megrendezendő Országos Küldöttközgyűlésen megválasztják a Magyar Orvosi Kamara új elnökét - írja Kunetz Zsombor, aki szerint az Éger István által vezetett MOK mindent megtesz azért, hogy a jelenlegi vezetéssel szemben álló erőket visszaszorítsa.

A kamarai választások időben széthúzva, megyénként más és más időpontban rendezik meg, van ahol urnás, van ahol elektronikus szavazással. Urnás szavazásra meghatározott helyen, meghatározott időpontban van lehetőség, elektronikus szavazás esetén elég olyan bárki által könnyen elérhető adatokat megadni, mint az orvos neve, pecsétszáma és születési helye, ideje, és akár otthonról is szavazhat a kamarai tag.

A választások körüli furcsaságokra egyik példa a Veszprém megyei hibás jelölőlap, amelyen tíz hely szerepelt a megválasztható küldötteknek. Azonban az ugyanazon a lapon található apró betűs tájékoztató szerint csak kilenc jelölt jelölhető, annál több megnevezése esetén az egész jelölőlap érvénytelen.

Egy érdeklődő veszprémi orvos a megyei MOK szervezettől a következő magyarázatot kapta kérdésére:

Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően a területi szervezet taglétszámának arányában 10 országos küldöttre lehetett jelölést leadni. A szavazólapon ennek megfelelően tíz név beírására volt hely, a fejléc elírás miatt tévesen tartalmazta a ,,9" számot. A jelölések feldolgozását követően megállapítottuk, hogy ez az elírás joghátrányt nem okozott, nem érintette a jelölés eredményét, mert nem volt olyan jelölőlap, amely kilenc jelölést tartalmazott volna.

-idézi a kapott választ Kunetz.

A könnyen megszerezhető adatokkal szinte bárki tud szavazni, bárki helyett, s már eddig is nem egyszer előfordult, hogy a küldött szinte saját magát választotta meg. A lebukás veszélye akkor is kicsi, ha egy főorvos az inaktív tag helyett szavaz, s akkor is, ha egzisztenciálisan gyakorol nyomást a beosztottaira. Mert ha a beosztott orvos egyszerűen nemtetszését fejezné ki, akkor nincs műtét, nincs kórterem a beosztott betegeinek, így nincs hálapénz sem - magyarázza meg a könnyen elérhető adatokkal való szavazás veszélyességét a szakértő.

A visszaélések alátámasztásra Kunetz egyéb leveleket is idéz :

A MOK-ról csak annyit, most vannak választások, a feleségem egy megyei kórházban dolgozik, ahol az adott megye egyik MOK vezetője is, aki ott jelölt volt az elnökségre. A jóember körbement az osztályokon, összeszedte a dolgozók adatait és leszavazott saját magára, ez onnan derült ki, hogy amikor a feleségem és a kollégái szavazni akartak, a rendszer jelezte, hogy ezt már megtették.

...,pár hete kaptam egy telefont egy nővértől a kórházból, hogy az egyik főorvos nevében telefonál, tudom-e, hogy választások vannak, és ha megadom az adataimat szívesen leszavaz helyettem. Megköszöntem a kedves hölgynek, hogy gondoltak rám, majd jeleztem, hogy se analfabéta nem vagyok, hogy ne tudjak egyedül leszavazni, se idióta, hogy egy ilyen telefonhívást szorgalmazó jelöltet támogassak. Annyira felháborított az eset...de ezek szerint nem ez volt az egyetlen...

Ez utóbbi üzenetet Kunetz azért is megdöbbentőnek találja, mert a szóban forgó soproni körzet éppen a Magyar Orvosi Kamara jelenlegi elnökének Éger Istvánnak a körzete.

További részletek itt.