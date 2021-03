Galgóczi: több vírusvariáns is megjelent Magyarországon

A koronavírus-járvány harmadik hulláma még mindig emelkedő fázisban van - mondta el Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője vasárnap a közmédiának.

A regisztrált új esetek és az elhunytak száma sem mutat csökkenő tendenciát. Vasárnap reggelre ismét 10 ezernél is több új fertőzöttet találtak, miközben meghalt közel 200 beteg.

"Már több vírusvariáns is megjelent Magyarországon, ezek közül legnagyobb számban a brit mutánst mutatták ki. Ez a variáns sokkal gyorsabban terjed és súlyosabb fertőzést is tud okozni. Emiatt emelkedik a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévő betegek száma is" - mondta el az adatok kapcsán Galgóczi.

A kormány egy héttel meghosszabbította a védekezési intézkedéseket - emlékeztetett az NNK főosztályvezetője. Jelezte, fontos a járványügyi szabályok betartása, a zsúfolt helyek kerülése, a maszkviselés és a higiénés rendszabályok betartása.

A védőoltási kampány tart. Már több mint 1,5 millió embert beoltottak Magyarországon. Az oltásra regisztráltak száma is folyamatosan emelkedik, már a 3 milliót is meghaladja - mondta el Galgóczi.

Ez is azt igazolja, hogy az emberek bíznak a védőoltásokban - értékelt a főosztályvezető, aki egyúttal azt kérte, mindenki a hivatalos, szakmai oldalakon tájékozódjon a védőoltásokról. Kitért arra is, hogy az új technológiák, új gyógyszerek, új védőoltások kapcsán mindig sokkal szorosabb a felügyelet, mind a gyártó, mind a hatóságok részéről. Az oltásokat végzőktől elvárják, hogy az oltási reakciókat jelentsék.

Majd arról beszélt, hogy az AstraZeneca-vakcinával kapcsolatos jelzéseket is kivizsgálták, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pedig azt közölte, hogy az AstraZeneca oltóanyaga biztonságos. Ezt követően azok az országok, ahol korábban felfüggesztették, már folytatják az AstraZeneca-vakcina használatát.