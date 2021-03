Így látják a magyar gazdaság kilátásait az elemzők

Eltérően ítélik meg az idei gazdasági kilátásokat az MTI-nek nyilatkozó elemzők; volt aki úgy vélte, hogy a felfelé módosított tavalyi negyedik negyedéves GDP-adat jelentős felpattanási potenciált jelez, és az eddig feltételezettnél dinamikusabb növekedéssel az év végére a gazdaság ledolgozhatja a koronavírus-járvány okozta visszaesést, míg a járvány miatti bizonytalanság okán volt óvatosabb vélemény is.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden kiadott második becslése szerint a bruttó hazai termék (GDP) volumene a tavalyi negyedik negyedévben 3,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. 2020 harmadik negyedévéhez viszonyítva 1,4 százalékkal nőtt, az előző év negyedik negyedévéhez mérve 4,1 százalékkal csökkent a magyar gazdaság szezonálisan és naptárhatással kiigazított teljesítménye.

Az előző negyedévhez képest 0,3 százalékponttal nagyobb volt a gazdasági növekedés a KSH első becslésében közölt adatnál, éves összehasonlításban pedig 0,1 százalékponttal kisebb volt a visszaesés. 2020-ban a GDP volumene 5,0 százalékkal elmaradt az előző évitől, ami szintén 0,1 százalékponttal kisebb visszaesés, mint az első becslésben.

Meglepetést okozott az építőipar

A KSH adatait kommentálva Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az MTI-nek azt írta, hogy a KSH a megszokottnál nagyobb revíziót hajtott végre a GDP adatokon. A részleteket megvizsgálva egyértelműen látszik, hogy termelési oldalon az építőipar 12,9 százalékos növekedése szolgáltatta a meglepetést a negyedik negyedév folyamán.

A járvány második hullámának fényében rendkívülinek számít az is, hogy csupán 0,1 százalékkal esett a szolgáltatások teljesítménye a harmadik negyedévihez mérve. A felhasználási oldalon pozitív meglepetés a bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,4 százalékos bővülése, de a háztartások fogyasztási kiadásának emelkedése is meglepetés a kiskereskedelmi adatok fényében - emelte ki Virovácz Péter.

A szokásos éves összehasonlításban a szolgáltatószektor hozzáadott értéke közel 6 százalékos elmaradást mutat, aminek túlnyomó részét a több mint 50 százalékkal zuhanó szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás adja. Az IT és a pénzügyi szektor, ahogyan várni lehetett, már növekedést mutat éves összehasonlításban, de még a kereskedelem is képes volt minimális pluszt hozni. Az ipar jó teljesítménye a legkevésbé meglepő - jegyezte meg.

Jöhetnek még meglepetések

A felfelé revideált negyedik negyedéves adat egyben azt is jelenti, hogy a 2021-es áthúzódó hatás az eddig kalkuláltnál is valamivel erősebb lehet. Mivel a gazdaságban jelentős a felpattanási potenciál a negyedik negyedéves adatok egy része dinamikusabb éven belüli növekedést sejtet idénre. Így 2021-re az ING friss előrejelzése 5,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol. Ezzel az év végére a magyar gazdaság már le is dolgozhatja a koronaválság okozta gazdasági visszaesést. Néhány ágazat számára azonban a kilábalás jóval hosszabb és nehézkesebb lesz, és az első negyedév is tartogathat még negatív meglepetéseket - figyelmeztetett az ING Bank vezető elemzője.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője az ipar, az információ-kommunikáció és a pénzügyi-biztosítási ágazat kedvező teljesítményére vezeti vissza, hogy második becslésben a KSH javította az első becslés adatait, azaz megerősítette, hogy a negyedik negyedévben a visszaesés kisebb volt a várakozásnál. Nagyon kedvezőtlen azonban a korlátozásokat elszenvedő turizmus, vendéglátás helyzete, de érdemi a visszaesés a szállítási szolgáltatásoknál is. Azaz a korlátozásokkal nem érintett ágazatok jelentős részének termelése már elérte a válság előtti szintet, míg a korlátozást elszenvedő vállalkozások a túlélésért küzdenek - hívta fel a figyelmet a Századvég Gazdaságkutató szakértője.

Tág határok között a kilátások

Felhasználási oldalon kedvezően alakultak a beruházások, illetve a nettó áruexport. A romló jövedelmi helyzet és a korlátozások miatt ugyanakkor csökkent a fogyasztás.

Az idei gazdasági teljesítmény alakulása meglehetősen tág határok között mozoghat. Amennyiben a korlátozásokat viszonylag hamar feloldják, és nem lesz szükség újabb szigorításra, akkor erőteljes, 4 vagy akár 5 százalékot meghaladó növekedés sem kizárt, ha viszont a gazdasági életet érintő további korlátozásokat kell elrendelni, vagy a meglévők feloldása sokáig elhúzódik, annak következményei beláthatatlanok lehetnek mind a GDP, mind a költségvetés vagy éppen a foglalkoztatás szempontjából - figyelmeztetett Regős Gábor.