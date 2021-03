Újabb parkolási rémálom Budapesten

A budapesti II. kerületben lezárták a Gül Baba türbe alatti parkolót, ami tovább növelte a Mecset utcában álló autók zsúfoltságát. Jogsértés nem történt, bosszankodás van.

A török külügyminiszter múlt heti budapesti látogatása napján öt beton terelőelemet raktak le a Mecset utcában, a Gül Baba türbéjéhez vezető lépcső aljához - írja a Népszava. A türbe alatti parkolóba évek óta nem lehet behajtani, mivel azt a műemlék felújítása után lezárták. Így a Budát 1541-ben elfoglaló I. Szulejmánnal együtt érkező bektasi dervis sírkápolnáját, illetve az azt körülvevő emlékhelyet látogatók sem állhatnak be oda.

Ellentétben az utcával, amelynek mindkét oldalát ellepték az autók. A lakók a II. kerülethez fordultak kérve az áldatlan állapot rendezését, ám az önkormányzat nem sokat tehet: a lezárt szakasz hiába tűnik az úttest részének nem közterület, hanem a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány tulajdona. Az alapítvány viszont azzal indokolta az útakadályok kirakását, hogy az autók folyton elállták a parkoló bejáratát.

A környék lakói már a parkoló lezárását is nehezen emésztették meg, hiszen a szűk budai utcában korábban nagy könnyebbséget jelentett az a néhány hely. A bejárat elé kifeszített lánctól 6-8 méterre, közel 5 méter hosszan letett útterelők azonban most még inkább felborzolták a veszélyhelyzeti ingyenes parkolás miatt egyébként sem nyugodt kedélyeket. A parkoló autókkal csurig telt, meredek szűk utcából így már csak tolatva lehet kijutni, a terelők ugyanis azt is megakadályozzák, hogy a zsákutcába behajtó autók megforduljanak.