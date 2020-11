Gulyás: egyelőre nem lesz újabb szigorítás

A kormány szerint elégségesek a jelenlegi intézkedések, a jövő hétig nem lesz újabb szigorítás.

Magyarországon az új fertőzöttek száma az utóbbi napokban három- és ötezer között volt, a fertőzésszám mérséklődik, vagy legalábbis konstans. A fertőzésszámra vonatkozó mai adatok azért jóval magasabbak, mert megkezdődött a tömeges tesztelés, így egész hivatásrendeket tesztelnek - többek között erről beszélt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón az Index összefoglalója szerint.

A kormány a járványhelyzet értékelése miatt hetente ülésezik, tegnapi ülésén is áttekintette a járványhelyzetet és a gazdasági helyzetet, arra a döntésre jutottak, hogy az eddigi intézkedések elegendőek

Ez egyben azt jelenti, hogy a jövő heti újabb kormányülésig nem lesz szigorítás. A tömeges tesztelés eredményeit a jövő héten egységesen is nyilvánosságra fogják hozni. Az idősek vásárlási idősávjáról pedig elmondta, az annyiban tér el a tavaszi normától, hogy bár rendelkezésre áll egy idősáv a 65 felettiek számára, ők bármikor mehetnek a boltokba.

Arra a kérdésre, hogy szigorít-e a kormány karácsonyig, azt mondta: Kövér László házelnök pontosan fogalmazott, miszerint nincs szándék a szigorításra, de ha szükséges, enyhíteni és szigorítani is készen állnak. December 10-ig tudnak álláspontot kialakítani a karácsonyi intézkedésekkel kapcsolatban.



Egy kérdésre azt is kiderült, hogy 961 beteget kezelnek intenzív osztályon.

Valahonnan lesz vakcina



A kormány azzal is tisztában van, hogy a hatékony és valós megoldás a vakcina lesz, ezért hosszan tárgyaltak a vakcinabeszerzésről is. Mindenhonnan, ahonnan lehet, vakcinát kell szerezni. Csak olyan hozható forgalomba, amit a magyar hatóságok ellenőriznek, és biztonságosnak tartanak. Ez igaz az uniós, amerikai vakcinákra is. Önkéntes és ingyenes lesz az oltóanyag beadása - fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Pfizertől olyan információkat kaptak, hogy ugyan előrehaladott a fejlesztés, de először az USA-ba szállítanak, ebben az esetben a lekötésnél kifizetett összeg felét visszaadják. Ettől függetlenül több mint 12 millió vakcinát kötöttek le, tárgyalnak Oroszországgal, Izraellel és Kínával. A harmadik fázisa az oltóanyag tesztelésének Kínában zárulhat le - tette hozzá a tárcavezető.

Mi lesz az iparűzési adóval és a táppénzzel?



Nincs döntés sem a helyi iparűzési adóval kapcsolatban, sem más adókról - mondta Gulyás a hvg.hu beszámolója szerint.

A táppénzszabályok megváltoztatására vonatkozó kérdés kapcsán a miniszter azt mondta: a kormány dolgozik ezen, indokolt lehet biztosítani, hogy otthon tudjon maradni a szülő a kiskorú gyerekekkel.

A pedagógusok táppénzügyét valóban indokolt egyszerűsíteni, először ez 60 százalékos, amit automatikusan megkapnak, a 100 százalékost külön kell kérni, Gulyás szerint az esetek nagyon nagy részében utólag meg is kapják. Azt kell vélelmezni, hogy ha egy pedagógus megbetegszik, akkor az iskolában kapta el, ennek megfelelő módosítást kezdeményeznek - fogalmazott a kancellária első embere.



Üzent a kormány a nyugdíjasoknak is



A keddtől bevezetett, napi kétórás nyugdíjas idősávval kapcsolatban szóló kérdésekre azt mondta: véleménye szerint a nyugdíjasok érdekeit képviselő szervezetek nem tehetnek mást, mint üdvözlik az új szabályokat, szerinte ezek igazán az ő érdeküket képviselik. Mivel másoknak jelenthet nehézséget, ezért tették máshova az idősávot, mint tavasszal.

Nem lesz gond a finanszírozással



Magyarország finanszírozása 2022 végéig akkor is biztosított, ha nem vesznek fel újabb külföldi hitelt. Kimondott árfolyamcélja a kormánynak továbbra sincs - derült ki Gulyás szavaiból.

Az esetleges kiadáscsökkentő lépésekre azt mondta, hogy természetes, hogy senki nem megszorításokkal tervez egy ilyen helyzetben. Idén jelentős recesszió lesz, a GDP zsugorodása akár 6 százalékos is lehet, ami szerinte megfelel a várakozásoknak. Megnői az államadósság is, de jövőre már igyekeznek majd csökkenteni - az alkotmánynak megfelelően.