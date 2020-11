Gulyás Gergely: a kormány folyamatosan vizsgálja a helyzetet

Ezen a héten kétszer is szigorított a kormány a járványintézkedéseken és folyamatosan figyeli a helyzetet - mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

A héten hozott új, járványügyi intézkedések javíthatnak a helyzeten, de végleges megoldást csak a vakcina hozhat - mondta többek között Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón.

A vírushelyzet világszerte romlik, különösen Európában, és Magyarország sem kivétel. Magyarország a fertőzöttség alapján a 10. a 27 európai uniós tagállam rangsorában, az átlagos halálozási szám pedig mintegy fele az EU átlagának.

Ettől függetlenül a vírusfertőzés egyre többeket ér el Magyarországon is, egyre többen szorulnak kórházi kezelésre, számuk valószínűleg szerdán átlépi az ötezret - mondta Gulyás Gergely az MTI szerint.

Véleménye szerint az ingyenes parkolás bevezetése ugyan növelheti a forgalmat az utakon, de a dugó még mindig jobb, mint a járvány.

Az Infostart részletes beszámolója szerint a miniszter az újabb esetleges szigorításokra vonatkozó kérdésre azt felelte, hogy a kormány a héten kétszer szigorított és folyamatosan vizsgálja a helyzetet.

Azért 90 napot kérnek az Országgyűléstől a rendkívüli helyzet meghosszabbításához, mert ennyi elegendő lehet, ennél kevesebb csak a legoptimistább becslések szerint. Azért lett időbeni határ, mert az ellenzék épp a korlátosságot kritizálta - tette hozzá a politikus.

Egyes kórházakban már most elrendelték az elektív műtétek elhalasztását, ez valószínűleg országosan is meg fog történni. A kancellária első embere szerint ha az elektív (ütemezett) ellátásokat megszüntetik, további ágyak szabadíthatók fel. Jelenleg 32 ezer ágy áll rendelkezésre. Ezek telhetnek meg decemberre a legrosszabb forgatókönyv szerint. Országossá válhat a halasztható műtétek tolása. Az, hogy Magyarországon kifejezetten sok a kórházi ágy, most előnyös. Orvosok is kellő számban állnak rendelkezésre, és az ötöd-, hatodéves orvostanhallgatók is bevonhatók az ellátásba.