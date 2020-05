Gulyás: marad a járványügyi készültség Magyarországon

Az gészségügybenn fenn kell tartani a járványügyi készültséget - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki online kormányinfón. A nagy rendezvényeket nem lehet megtartani június 20. - a kormányzati ígéret szerint a rendkíbül9 jogrend, azaz a veszályhelyzet megszüntetése után - serm.

Legkésőbb június 20-tól ismét adottak lesznek azok a garanciális rendelkezések, amelyeket az alkotmány nem rendkívüli jogrend idején biztosít - mondta az MTI szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

marad az egészségügyi járványügyi készültség, ami azt jelenti, hogy a kórházak irányítási rendszere változatlan lesz, a tisztifőorvos és a kormány pedig a járványügyben szükséges intézkedésekhez elengedhetetlen jogosítványokat kap. Ilyen például szükség esetén az idősek vásárlási idősávjának fenntartása vagy a rendezvénytilalom. Június 20. után sem lehet visszatérni azokhoz a nagy tömegrendezvényekhez - különösen nem zárt térben -, amelyek a fertőzés terjedésének veszélyével járnának együtt - közölte Gulyás.

Kinyithatnak az éttermek a fővárosban

Budapesten is változnak a védelmi intézkedések, így lehetővé válik, hogy fokozatosan és szigorú menetrend szerint újrainduljon az élet. Az éttermek is nyitva tarthatnak, így a károk a szektorban mérséklődhetnek, ami a nemzetgazdaság és a munkavállalók szempontjából is fontos - véli a miniszter. A Trianon századik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések június 3-7. között szigorú szabályok mellett megtarthatók.

A miniszter a tájékoztatón a gazdaságvédelem költségvetésének nevezete a jövő évi büdzsét. Ma még nem lehet megmondani, milyen hatása lesz a koronavírus-járványnak a gazdaságra, nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban. A jövő évi költségvetésben egy nagy gazdaságvédelmi alap van, ez segít, hogy új munkahelyeket teremtsenek a megszűnő álláshelyek helyett - magyarázta az MTI szerint Gulyás.

Egyes beruházásokat soha nem látott mértékben támogatják

Azt mondta, soha olyan jók nem voltak a foglalkoztatási adatok, mint márciusban, ezért fontos, hogy azoknak, akik elveszítették az állásukat, esélyt kínáljanak. Állami képzéseket vezettek be, munkahelyteremtő programokat indítottak, emelték a közmunkaprogram keretét, csökkentik a munkát terhelő adókat, a beruházásokat pedig soha nem látott mértékben támogatják - sorolta Gulyás, aki szerint a cél, hogy a nehézségek ellenére az embereknek és a munkahelyteremtő vállalatoknak több pénz jusson. Emellett a 13. havi nyugdíjat is visszavezetik négy év alatt.