Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gulyás: nem lesz egyéni nyugdíjszámla

Nem lesznek egyéni nyugdíjszámlák, ellenben 3000 ezer darab elektromos buszt szerezhet be a következő években a kormány - hangzott el a csütörtöki Kormányinfón.

Vég Márton , 2019. április 18. csütörtök, 11:45 Fotó: MTI Fotó / Mohai Balázs

A buszstratégia részeként a következő években 3000 darab elektromos busz beszerzésére kerül sor a tömegközlekedésben - ismertette az mfor.hu szerint a kormány döntését a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a magyar piac képes teljesíteni ezt a megrendelést, hozzátéve, hogy ezen a téren fejlesztésekre lesz szükség. Mint fogalmazott: ma még drágák ezek a buszok (egy busz 120-130 millió forintba kerül), de a jelentős igény hatására csökkenhetnek az árak. A miniszter szavaiból kiderült továbbá, hogy három év múlva már csak ilyen buszok állhatnak forgalomba.

Kásler Miklós erőforrás-miniszter 2 órás előadást tartott a kormányülésen az egészségügyi területről. Miskolcon 1,8 milliárd forintos beruházással telepítenek két fontos kórházi (sugárterápiás) berendezést. "A PPP-programhoz hasonló kiváltásra kerül sor az egészségügyben is" - mondta Gulyás Gergely az infostart.hu tudósítása szerint. Ennek a ciklusnak a feladata, hogy a budapesti egészségügyi infrastruktúra felzárkózzon a vidékihez, ennek egyik eleme a dél-budai szuperkórház. További másik három centrumkórház is lesz a kormány tervei szerint, ezek felújításból jönnek létre, a pénz rendelkezésre áll. 1700 milliárd forint jut az egészségügyre most.

Az RTL Híradójának kérdésére pedig a miniszter azt mondta: ebben a ciklusban nem lesz egyéni nyugdíjszámla. A jelenlegi felosztó-kirovó rendszeren a következő években nem változtatnak. A kormány még 2013-ban ígérte meg: még az év végéig jóváírják a 2013 előtti összegeket, beleértve a korábbi magán-nyugdíjpénztári rendszerben teljesített és az állami rendszerbe átkerülő befizetéseket is.

"Még májusban bejelentjük a gazdaságpolitikai akciótervet, az utolsó simításokat végezzük rajta" - mondta Gulyás Gergely. Erre azért van szükség, hogy a gazdaság hosszú távon is tartósan tudjon növekedni.