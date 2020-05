Gulyás: további járványügyi enyhítésekre van lehetőség

Hétfőtől nyitva lehetnek a vendéglátóhelyek és a játszóterek is vidéken - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón, aki szerint a kormányban látnak esélyt a budapesti lazításokra, egyelőre egyeztetnek.

A kormány 12 órás ülést tartott szerdán, mert az elmúlt időszakban a járványhelyzet kezelése töltötte ki az időt, így most más témákra is rátértek. "Csökken a kijárási korlátozások lazítása után is az új megbetegedések és az elhalálozások száma is, amely annak köszönhető, hogy a lakosság betartotta az előírt szabályokat" - jelentette ki, hozzátéve, hogy 11 nappal a vidéki enyhítések után már csak ritkán vannak kiemelkedő növekedések, és ezek is a fővárosban jelentkeztek, pedig ott szigorúbbak az intézkedéseket. A budapesti helyzetről széleskörű egyeztetésbe kezdtek a szakemberekkel és a helyi vezetéssel is, csütörtök három óráig várják a véleményüket a lazításokról és az intézkedésekről.

"Nem látjuk úgy, hogy az általános védekezési szabályokon változtatni kellene" - mondta el Gulyás, aki hozzátette, hogy Pest megyét viszont kiemelik a Budapesttel közös halmazból és a vidék részének veszik, mert ott az új megbetegedések száma az ország többi részéhez hasonlatosan alakul. Vasárnap éjfélig széleskörű egyeztetést tartanak, már több kerületi polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester is nyilatkozott, de a miniszter szerint utóbbi nem nyilvánított határozott véleményt. De a kormányban azon az állásponton vannak, hogy Budapesten is jöhetnek enyhítések.

"További enyhítésekre van lehetőség" - mondta el Gulyás a kormány álláspontjáról, aki hozzátette, hogy a vendéglátóhelyeken már engedélyezett is a tartózkodás, de kötelező a dolgozóknak a maszkviselés. "Ebben követjük az osztrákokat" - tette hozzá, így azt is engedélyezik, hogy a szabadtéri játszóterek is kinyissanak.

Kérdésre válaszolva azt is közölte, hogy a nyári napközis gyermektáborokat engedélyezik, de az ottalvásos programokat még nem ajánlják, egyelőre vizsgálják ezek lehetőségét. Azt is tervezik, hogy kormányzati szinten biztosítsák a gyermekfelügyeletet, -megőrzést a jövőben. Még végleges döntést ebben sem hoztak.

Arról, hogy az Európai Unió Bírósága elítélte Magyarországot, miszerint illegálisan tartottak fogva menedékkérőket a tranzitzónában, a miniszter azt mondta, hogy ez elkeserítő. "Mi azt reméljük, hogy az Európai Unió hosszú távon sem akarja megbénítani a saját békéjét azáltal, hogy lehetetlenné teszi a külső határok védelmét" - tette hozzá Gulyás. Az uniós bíróság egyébként azt állapította meg, hogy a tranzitzónában való elhelyezést őrizetnek kell minősíteni, így azt kell majd vizsgálni az emberek esetében, hogy jogszerűen korlátozták-e őket. (Az ítéletről részletesebben a linkre kattintva olvashat.)

A csütörtöki Európai Parlamentben Magyarországról folyó jogállamisági vita kapcsán azt mondta, hogy az "a szokásos brüsszeli viselkedés szerint zajlik". Kifogásolta, hogy Varga Judit igazságügyi minisztert nem fogadták, helyette Orbán Viktor miniszterelnököt akarták meghallgatni. "Még a kommunisták is adtak a látszatra" - foglalta össze kritikáját a miniszter, aki szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány képviselőjét nem hallgatják meg.