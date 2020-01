Gyenge hidegfront érkezik, a Dunántúlon havazik majd

Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható, amely havazás formájában érkezik, majd a Nyugat-Dunántúlon havas esőbe vált át. Mivel 0 fok felett lesz itt a csúcsérték, ez nem marad meg - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Szász Péter , 2020. január 18. szombat, 16:50

Vasárnap reggelig általában borult, párás, keleten továbbra is ködös idő várható, hószállingózás, ónos szitálás bárhol lehet.

Ma késő délután a Nyugat-Dunántúlon gyenge havazás kezdődik, amely az éjszaka folyamán a Dunántúlon terjed tovább kelet felé, de jelentős csapadék nem várható.

Vasárnap erősen felhős vagy borult, keleten továbbra is párás, ködös idő lesz, a felhőzet átmeneti felszakadozására a Nyugat-Dunántúlon, esetleg északkeleten lehet számítani. A Dunántúlon és a Duna bal partján fekvő részeken gyenge havazás valószínű több helyen is, a halmazállapot azonban napközben a nyugatabbi területeken átvált havas esőre, esőre. Délutánra jórészt ez a gyenge csapadék is megszűnik. Jobbára gyenge marad a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon vasárnap megélénkül, sőt meg is erősödik az északi szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -7 fok között valószínű, de hajnalban északnyugaton már enyhébb idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 1 és 5, a Dunától keletre +1 és -2 fok között alakul.

Az OMSZ vasárnapra a tartós, sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést.

Hétfőn kezdetben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Néhol előfordulhat hózápor. Az északi szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplén körül élénk, esetleg erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között várható.