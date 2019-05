Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyereke van? Ennek a hírnek nem fog örülni

Az előző évhez képest 10 százalékkal többen - várhatóan több mint 215 ezren - táboroznak majd az idei nyáron a Táborfigyelő adatai szerint.

Tóth Béla, a portál vezetője az MTI-hez eljuttatott összegzésében kiemelte: a szülők közel fele még nem választott tábort gyermekének, így a következő hetekben "igazi rohamra" lehet számítani a megmaradt helyekért. Tavaly átlépett egy lélektani határt a táborozó gyerekek száma, több mint 200 ezer diák töltötte a vakáció legalább egy hetét valamilyen gyermektáborban, de a növekedés nem állt meg.

Az idei előrejelzések még ezt a rekordot is meghaladják, várhatóan több mint 215 ezer gyermek fog táborozni idén. A jelenlegi táborkínálat óriási, csak a Táborfigyelőn közel ezer táborturnus közül lehet válogatni ár, helyszín és tábortéma alapján is. Azt látni kell - magyarázta-, hogy a hatalmas kereslet, azaz a táborozók megnövekedett száma egyúttal áremeléshez is vezetett. Így tíz százalékkal kell többet fizetni egy vakációs lehetőségért idén, mint tavaly, egy napközis tábor átlagára 35 ezer, míg az ott alvós táborok átlagköltsége 50 ezer forint.