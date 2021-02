Átalakítaná a falusi kisboltoka a kormány, 70 millió támogatást adnak üzletenként

Ettől az évtől a falusi kisboltok működését, fejlesztését, valamint a korábban bezárt egységek újranyitását is támogatja a kormány a Magyar falu programban - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár. Üzletenként akár 66 millió forint támogatást is nyújtana a kormány.

Az eddigi három alprogram, a falusi csok, a mellékúthálózat-felújítást célzó és a falusiéletminőség-javító pályázatok kiírásai heteken belül megjelennek, és csatlakozik hozzájuk a kisboltok megmentését célzó, elsősorban a kétezernél kevesebb lélekszámú településekre koncentráló alprogram. A támogatási konstrukcióval a létező kisboltok működése és fejlesztése mellett a korábban bezárt egységek újranyitását ösztönözné a kormány - mondta el szombati sajtótájékoztatóján a kormánybiztos, aki arról is beszélt, hogy többletszolgáltatásokat kínáló, úgynevezett "integrált piaci szolgáltató centrumokat" szeretnének létrehozni. Sötét látkép a magyar vidékről Ebben a konstrukcióban egy üzlettulajdonos vagy vállalkozás a vállalkozása elindításához akár 60-70 millió forint támogatást is elnyerhet - közölte Gyopáros Alpár. Szavai szerint ezekben a kisboltokban olyan, a hosszútávú fenntarthatóságot biztosító többletszolgáltatások lennének elérhetőek, mint például a vény nélkül kapható gyógyszerek árusítása vagy a postai szolgáltatás, emellett "piaci közösségi" térként kávét, fagylaltot vagy péksüteményt kínálhatnának a vásárlóknak. Még 2019-ben 150 milliárd, 2020-ban már 210 milliárd forintot biztosított a kabinet a három alprogramra. Idén 250 milliárd forint lesz a magyar falu program pénzügyi kerete, finanszírozását pedig - a korábbi évekhez hasonlóan - a magyar költségvetésből biztosítja a kormány. Akár 66 millió mehet egy üzletre A kormány 45 milliárd forintos támogatásának a célja, hogy a kétezer fő alatti településeken megmentsük a még működő kisboltokat, és hogy ahol nem működnek ilyen üzletek, ott új, vagy már meglevő vállalkozások élelmiszer jellegű boltot nyissanak - jelentette ki a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Gyopáros. A lapnak elmondta, az új szolgáltatásokhoz szükséges feltételek előteremtéséhez szintén igényelhető a támogatási összeg. Több jogcímen is kérhető az állami segítség, pályázni lehet majd épület külső és belső felújítására, bővítésére, akadálymentesítésére legfeljebb ötvenmillió forintig, nyolcvanszázalékos támogatási intenzitással. Emellett lehet forrást igényelni arra is, hogy az üzleteket korszerű berendezésekkel szereljék fel, ide értve a kérelemben vállalt egyéb szolgáltatások folytatásához szükséges eszközöket is, például gyógyszerárusításhoz zárt szekrényt, bútorzatot. Az eszközbeszerzés a boltok felszereltségének javítására is igényelhető, például polcrendszer, pénztárgép, hűtő beszerzésére. E jogcímen legfeljebb 12 millió forint igényelhető, 75 százalékos támogatási intenzitással. Mivel a forrás több tevékenységre is igényelhető egyidejűleg, így akár 66 millió forint maximális támogatásban is részesülhet egy-egy üzlet.