Gyurcsány: a lázadás hazafias kötelesség

Évértékelő beszédet tartott Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, aki a hazafiságról és lázadásról is beszélt, és kíméletes jelzőket használt Orbán Viktorra - tudósított a hvg.hu.

Domokos Erika , 2019. február 9. szombat, 18:35 Fotó: MTI Fotó - Bruzák Noémi

Gyurcsány Ferenc kiállt az Audi-dolgozók sztrájkja mellett, akik nem akartak kevesebbet keresni, mint a szlovákok. Szurkolt a sztrájkolóknak, ahogy szurkol az MTA-nak is, és a CEU-nak, míg az egyetem be nem jelentette távozását - olvasható a hvg.hu cikkében. "Aki bezár egy egyetemet, lakatot tesz a holnapra. Aki szétveri a Tudományos Akadémiát, összetöri egy sikeresebb Magyarország jövőjét. Az a kormány, amely elhazudja a jelent, elcsalja a jövőt, elárulja a népet. Az Orbán-kormány ilyen."

Azzal nyugtatta hallgatóságát, hogy Orbán Viktor politikai értelemben lehet, hogy sikeres, hiszen nyert, de történelmi értelemben gyalázatos, hiszen meglátása szerint Orbán nem viszi közelebb ahhoz az országot, hogy az 50-100 év múlva sikeres legyen. Szerinte hazafi az, aki ezért küzd, Orbán viszont elvesz ebből. A magyar kormányfő bukásra van ítélve. Mi fogunk győzni, csak ki kell bírni mindezt - biztatta a DK-sokat a hvg.hu tudósítása szerint.

A kormány fenntartja a sorosozást, migránsozást

Gyurcsány szerint itthon keveset beszélünk a robotizációról, a tengereket szennyező műanyagokról, a klímaváltozásról, minden csak a menekültekről és Sorosról szól. A menekültkérdést nem tartja ugyan álkérdésnek, de szerinte Orbán nem a menekültek ellen, hanem azok érkezéséért harcol. Levezette: Magyarország több, a kérdéssel foglalkozó nemzetközi megállapodást nem írt alá, Gyurcsány szerint azért, mert Orbán valójában nem akarja rendezni a problémát. Azért akarja fenntartani, mert az az ő hatalmát szolgája, azzal félelemben tudja tartani a közösséget - olvasható a cikkben.

Nincs más lehetőség, lázadni kötelesség

A lázadás hazafias kötelesség azok számára, akik torkig vannak a rendszerrel - mondta az MTI szerint a DK elnöke, amellyel egyben utalt a héten publikált írására is. Aki magyar hazafiként akar élni, annak ebben a világban lázadnia kell. Helyesen lázadt az a bíró, aki nem volt hajlandó elítélni a hajléktalanokat, és helyesen lázadnak azok az orvosok és nővérek, akik otthagyják az "iszonyatos állapotban" lévő Honvédkórházat, és inkább kiállnak a nyilvánosság elé. Lázad az a tanár is, aki, amikor a hatalom Ady Endrébe törli a lábát nap mint nap, azt idézi a költőtől, hogy "aki tudatosan hazudik, az galád, aki ismert hazugságot elhisz, az meg hülye". Felszólította a tanárokat arra, hogy "teljesítsék a hivatásukat", és segítsenek nem hazugságban tartani a gyerekeket.

A pártelnök szerint az egyéni lázadás akkor lesz sikeres, ha összekapcsolódik, ha a közösség maga is lázad. "A késő ősz reményt hozott, Magyarország elkezdett ellenállni és talán lázadni is." Gyurcsány Ferenc szerint nem lehet tudni, hogy ez a folyamat hová fog vezetni, de nem tehetnek mást a hatalommal szemben. Bármennyire is nehéz időnként mindazokkal közösséget vállalni, aki a hatalommal szemben állnak, mégis ez a kötelesség - véli az ellenzéki párt elnöke. Gyurcsány nem gondolta volna, hogy a "rabszolgatörvény" elleni tüntetések előbb a parlamenti, majd az azon kívüli ellenzéket is össze tudják kovácsolni - tudósított az MTI.

A magyar emberek nem kérnek sem a bevándorlásból, sem Gyurcsány Ferenc erőszakos politikájából - közölte a Fidesz a DK elnökének évértékelőjére reagálva az MTI-vel. A Fidesz szerint a volt kormányfő utcai erőszakra buzdít. Gyurcsány Ferenc egyszer már tönkretette az országot, de újra megtenné, ha volna rá lehetősége. A DK elnöke bevándorlók tömegeit is Magyarországra telepítené Soros György megrendelésére - írta a Fidesz.

