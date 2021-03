Ha csodálkozna, miért nem hívják be oltásra, ez lehet az egyik ok

Védőoltáshoz nem ideális fecskendőket kaptak a háziorvosok a koronavírus-oltáshoz, ezért sokan saját zsebből vásárolnak használhatót - derült ki véletlenül az Euronews forgatásán. A listák, amelyek alapján a háziorvosok behívják vagy az oltópontokra küldik az embereket, rendkívül pontatlanok, és gyakran hetente sem frissülnek.

A Euronews szerint egyszerű "vágóképezés" közben derült fény véletlenül arra, hogy a háziorvosok sokszor pontatlan, elavult listákat kapnak, és ha ez még nem lenne elég, a védőltáshoz a fecskendők sem megfelelőek.

A Euronews stábja egy 8. kerületi háziorvosi rendelőben, az AstraZeneca beadását rögzítette, érdeklődve közben az oltás menetéről, arról, hogy mennyire ijesztette meg az embereket például az AstraZeneca vakcinája körüli felhajtás, de szóba került az oltás szervezése is.

Elavult, pontatlan listák

Hadrévi Andrea asszisztens elmondása alapján kiderült, hogy egy héten egyszer kapnak listát, amin még azok is szerepelnek, akiket egy hete oltottak be. A kapott listából dolgozni sem egyszerű, hiszen előfordul, hogy az épp kapott 70 fős listán szereplők hivogatása közben derül ki, hogy felük épp Covid-beteg, de az is előfordul, hogy a listán nincs új név. Emiatt van az, hogy az oltópontokra, ahol Pfizerrel és Szuptnyik V-vel oltanak, alig tudnak valakit küldeni.

Az is gyakori, hogy a háziorvos listáján ismeretlen, más háziorvoshoz tartozó betegek bukkannak fel, vagy a saját betegeik más háziorvos listáján kerülnek elő. Ez főleg akkor fordulhat elő, ha valaki bármi miatt háziorvost váltott.

Elvileg lehet reklamálni a koronavirus.gov.hu oldalon, de Hadrévi Andrea szerint volt olyan esetünk, amikor a beteg igyekezett javítani a hibát, de két szék között a pad alá esett, ugyanis a régi háziorvos listájáról eltűnt, az újéra meg nem került fel. Emiatt Hadréviék mindenkit beoltanak, aki az ő listájukra rákerül, a pácienseknek pedig általában azt javasolják, hogy ha idegen háziorvos kínálja nekik az oltást, akkor azt fogadják el.

A fecskendő sem igazán védőoltáshoz való

Az asszisztens elmondása szerint a vakcinákhoz kapott fecskendők sem éppen védőoltáshoz valók. Az orvosaik ezért általában a gyógyszertárban saját pénzen vették meg a megfelelő fecskendőt, ami ugyanolyan, mint amilyet az influenza elleni oltáshoz használnak. Azzal ugyanis biztonságosabban kimérhető az adag, egyszerűbb a légtelenítés, ezért kevesebb a veszteség.

A rendelő tapasztalatai szerint jelenleg a legnagyobb aggodalom az AstraZeneca miatt van az emberekben, nem az orosz vagy kínai vakcinák miatt.

A Euronews emlékeztet, hogy amióta kiderült, hogy az SMS-alapú értesítési rendszer rossz adatbázis alapján működik, azóta az oltások szervezése teljesen a háziorvosokra és az asszisztensekre hárul, azaz az oltópontokra is ők küldik a pácienseket. Ennek eredményeképp a "délelőtti műszak" este hatig, nyolcig, de akár este 10-ig is eltarthat. Az asszisztens elmondása szerint van arra példa, hogy a beteg az első oltás után megbetegszik, az ő sorsukat is ők követik nyomon.