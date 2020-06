Ha bedőlt hitele van, szóljon! - Lesz megoldás

A banki hitelekre moratóriumot vezetett be a járvány miatt a kormány, ez azonban nem vonatkozik arra a több ezer adósra, akiknek bedőlt szerződése immár követeléskezelőknél van. Iparági vezetőket kérdezett a Napi.hu, és a válaszok alapján az mondható, hogy minden érintett akkor jár a legjobban, ha baj esetén könnyítést kér. A követeléskezelők is önkéntes moratóriumot vezettek be, ami érthető: pénzt akarnak keresni, és nem az a céljuk, hogy ingatlantulajdonosok legyenek.

Sajátságos helyzetbe került több ezer eladósodott magyar, akiknek a korábban felvett és bedőlt hitelük miatt különleges feltételeket kell teljesíteniük. Ugyan a kormány a jegybank javaslatára moratóriumot vezetett be a banki hitelekre - amivel nagyjából az ügyfelek fele élt -, de ez a kedvezmény nem vonatkozik az adósságkezelőkre és a hozzájuk került bedőlt hitelállományokra.

Korábban a kérdésről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kormányinfón annyit mondott, hogy a válságkezelő kedvezményt tudatosan azokra alkalmazta a kormány, akik amúgy is fizetik a hitelüket, a bedőlt állomány pedig más kategória. Ez azonban több ezer szereződést és ügyfelet érint, egyben a követeléskezelői szektort is, ami szintén nem jut a pénzéhezi, ha nem tud bármilyen okból fizetni az ügyfele.

A követeléskezelői szakma felkészült az ügyek nagy volumenben történő, professzionális kezelésére - mondta lapunknak Thummerer Péter, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének (Makisz) elnöke, az EOS Faktor Zrt. ügyvezetője.

A legfontosabb: akinek fizetési nehézségei adódtak, mielőbb jelezze! A legtöbb esetet meg lehet oldani, hiszen senkinek nem célja felmondani a megállapodásokat, szerződéseket. Aki telefonál, jelentkezik, annak minden bizonnyal találunk megfelelő megoldást

- mondta az érdekvédelmi szervezet vezetője.

Moratórium önszorgalomból



Tulajdonképpen önként vállalt egy "kvázi" moratóriumot a szakma, amennyiben az ügyfél jelzi, hogy nehézségei támadtak a fizetési kötelezettsége teljesítésében a járványhelyzet miatt. Erről az iparági ernyőszervezet a tagjainak ajánlást is kiadott, és mint azt Felfalusi Péter, az Intrum Justitia Zrt. vezérigazgatója kifejtette, ez magával vonja, hogy nagyobb kedvezményeket, nagyobb megértést kell adni az ügyfeleknek.

Az Intrum több hónapnyi kedvezményt vállal, figyelembe véve az ügyfelek megváltozott anyagi lehetőségeit. Itt lehet szó a törlesztőrészletek méretének csökkentéséről, vagy akár a törlesztés ideiglenes felfüggesztéséről.

Thummerer szerint az EOS esetében három-hat hónapos - haladékot kaphatnak a vírushelyzet miatt fizetni nem képes adósok. A szövetség többi tagjánál is nagyjából hasonló feltételekkel lehet számolni az érintett adósoknak. Vagyis jelen állás szerint szeptemberig mentesülhetnek a törlesztés alól a fizetési nehézségekkel küzdő EOS adósok.

Sokan élnek a lehetőséggel

Úgy tűnik, hogy a követeléskezelők ügyfelei esetében is nagyjából hasonló az igénybe vevők aránya, mint amilyenekről a banki hiteles körből beszámolnak. Felfalusi szerint a válság főleg azokat a szektorokat érintette, a szolgáltatóipart, kereskedelmet, fuvarozást, vendéglátást, és a feldolgozóipart, ahol jellemzően alacsonyabb jövedelmű emberek dolgoznak nagy számban. És bár általában alacsony Magyarországon az eladósodottsági szint, ebben a társadalmi rétegben van egy koncentráció.

Jelentős hányada a portfóliónak olyan, ahol nem tudják a bedőlt hiteleket felvásárló vállalatok semmilyen szinten felvenni a kapcsolatot az ügyféllel, ez is magyarázza a diszkontot az értékesítésnél. A magyar jogrendben semmi következménye nincs annak, ha valaki kijelentkezik a lakcíméről, és nem jelentkezik be egy újra.

Viszont azt is fontos tudni, hogy a követeléskezelőnek a saját szempontjából se érdeke, hogy a behajtáshoz folyamodjon.

Nekünk nem célunk, hogy ingatlanunk legyen, nekünk megállapodásra kell törekednünk az ügyféllel, aki teljesíteni tudja a fizetési megállapodást

- mondta Felfalusi. Ezt az egyszerű üzleti ráció is indokolja Egy olyan ingatlan esetén, aminek az értékesítése sikertelen volt, több árverésen is, végképp nem érdek, hogy tulajdonba vegyék. Mivel annak éveken keresztül felhalmozódó fenntartási költsége könnyen túlléphet azon, mint amit bevételként kaphatnánk érte, így előfordulhat, hogy nem is fedezné az eredeti követelés összegét - mondta az Intrum vezetője.

Nehéz jósolni

Egyelőre csak rövidtávon számolnak a cégek, és az ügyfeleik is ezzel kalkulálhatnak. Thummerer szerint első körben 3+3 hónapos haladékot biztosítanak az érintett ügyfeleknek, de előfordulhat, hogy lehetőséget tudnak biztosítani ennek meghosszabbítására is.

Várható, hogy mindenképpen rugalmasabbak lesznek a követeléskezelők ebben a rendkívüli helyzetben

- mondta.

Több fordulattal kell számolni azonban ebben az iparágban. Az MNB megfogalmazta igényként, hogy a bankok készüljenek fel arra, hogy tisztítsák meg a mérlegeiket a koronavírus-járvány okán keletkező nemteljesítő (npl) hitelportfolióktól. Ugyan jelenleg a moratórium miatt nem növekszik technikailag az npl-ráta, nyilvánvaló, hogy a válság miatt bajba kerülő háztartások és cégek között sokan lesznek, amelyek nem tudnak majd teljesíteni.

A szakmában azzal számolnak, hogy lesznek ismét portfolió-eladások, de olyan rohamra, mint néhány éve volt, nem lehet számítani. Akkor a felpörgéssel sokmilliárdos portfóliók kerültek piacra, amiért rendkívül élénk verseny volt, az EOS és az Intrum is vásárolt komoly állományokat. Ebben az időszakban ráadásul az alacsony hozamkörnyezet miatt kifejezetten magas árakon kereskedtek a bedőlt hitelekkel.

Felfalusi elmondása szerint az Intrum továbbra is piacon van és keresi a vételi lehetőségeket, azonban az árazáson látszik, hogy a járvány miatt megváltoztak a körülmények.

A mostani helyzet azonban több szempontból is más. Egyrészt nem arról van szó, hogy egy több éven keresztül felgyülemlett állományt dobnak egyszerre piacra, mint ahogy a 2008-as gazdasági válság hagyatékát szórták ki bankok 2015 körül.

Másrészről jelenleg az okozza a legnagyobb nehézséget az ügyfeleknek, ha elveszítik a munkájukat, és nem tudnak fizetni. A 2008-as krízis a devizahitelek és az árfolyammozgások idején megsokszorozhatták az eladósodottsági szintet, így akkor is kilátástalan helyzetbe kerülhetett az adós, ha történetesen megmaradt a munkája. És ide tartozik az általános alacsony eladósodottsági szint, amiben fontos szerepe volt a jegybank által bevezetett adósságfék szabályoknak.

Koncentrálódik piac

A követeléskezelőknek sajátságos a helyzetük. Ha a gazdaság zsugorodik, akkor a vagyontárgyak értéke is csökken, ilyenkor leírásokat kell végrehajtani. Megnéztük a 2008-2009-es számokat, akkor egy átlagos banki portfólió esetében a várható behajtható összeg akár 40 százalékkal is csökkenhetett. Erre nekünk is tartalékot, értékvesztést kellett képezni - mondta Felfalusi.

Ilyenkor megnő az állomány, amit értékesítenek a piacon, ami megnöveli a mennyiséget, az értéket viszont csökkenti, így ez nekik se jó, a válság idején a követeléskezelőknek sem megy jól.

Thummerer várakozása szerint a piaci szereplők között várhatóan lesz konszolidáció. Adódhat olyan cég, amely portfóliókat ad el, és olyan is, amely teljes egészében beszünteti bizonyos piacokon a működését. Most némileg be van fagyva a piac: aki marad, annak kreatívnak kell lennie, esetleg új üzleti területeket kell találnia a fő tevékenysége mellé és mindenképpen növelnie kell költséghatékonyságát.