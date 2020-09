Ha dohányzik, akkor ezzel érdemes tisztában lennie

A dohányzás káros hatásai mindenki számára ismeretesek, mint ahogy azt is jól tudjuk, hogy a dohányzással kapcsolatos megbetegedések ellen a legjobb megoldás az, ha rá sem szokunk, illetve ha leszokunk a dohányzásról. A le nem szokó felnőtt dohányosoknak azonban ma már számos lehetősége van a dohányzással kapcsolatos ártalmak csökkentésére. Egyre többet lehet hallani az úgynevezett füstmentes alternatívákról, amelyeket sokan felületesen csak elektronikus cigarettának, vagy e-ciginek hívnak, miközben az alternatíváknak számos típusa létezik ma már.

Ahogy az autózásban vagy az energiatermelésben is forradalmi változásoknak vagyunk tanúi napjainkban, úgy alakulnak át a dohányzási szokások is. Bár a Földön több mint egymilliárd ember dohányzik, egyre többen térnek át olyan technológiákra, amelyek kevésbé ártalmasak lehetnek a hagyományos cigarettához képest.

Ne szokjon rá, szokjon le! - ezzel tehet a legtöbbet az egészségéért

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a dohányzás káros az egészségre, így önmagunk és a környezetünk szempontjából a legjobb, ha egyáltalán rá sem szokunk a dohányzásra. Az ártalmak elkerülésének legeredményesebb módja a megelőzés: a rá nem szokás fontosságának hangsúlyozása, illetve rászokás esetén a leszokás támogatása minden lehetséges eszközzel. Ha már dohányzunk, akkor törekedni kell arra, hogy mihamarabb abbahagyjuk. Ugyanakkor sokan minden figyelmeztetés ellenére sem hagyják abba a dohányzást, és gyakran téves információval rendelkeznek, a dohányzók és nem dohányzók egyaránt, ezen ártalomcsökkentést célzó eszközökkel kapcsolatban.

E-cigaretta, dohányhevítéses- és nikotinsóval működő technológia - Tudja, mi a különbség?

A dohányzási, nikotin-fogyasztási módok között ma már két fő csoportot lehet megkülönböztetni annak függvényében, hogy történik-e égés a fogyasztás közben vagy sem.

A hagyományos cigaretta, a fogyasztási dohány, a szivar, a szivarka és a pipa mind olyan termékek, ahol a dohányt valamilyen formában égetjük, ezáltal a rendkívül káros, füstben lévő vegyi anyagokat belélegezzük - illetve környezetünket is kitesszük ezeknek a káros anyagoknak.

Sokan azt hiszik, hogy a dohányzás elsősorban a nikotin miatt káros, holott - habár a nikotin függőséget okozó anyag és többek között akár fejfájást okozhat - a fő veszélyforrást az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok jelentik. Egy szál cigaretta meggyújtását követően a füstben több mint hétezer vegyi anyag keletkezik, amelyek jó része bejut a szervezetünkbe. Köztük 93 olyan, amelyet az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA) hivatalosan is károsnak vagy potenciálisan károsnak minősített.

Éppen ezért kezdtek el világszerte terjedni a füstmentes technológiák, amelyek legfőbb tulajdonsága, hogy használatuk során nem történik égés és füst sem keletkezik, így használatuk közben lényegesen kevesebb toxikus anyag szabadul fel, mint a cigarettafüst esetében.

A füstmentes alternatíváknak ma már több fajtája létezik: ilyen például a nikotinsóval működő technológia, a nikotin tartalmú folyadék elektromos hevítésén alapuló e-cigaretta, vagy a dohány-hevítéses technológia.

E-cigaretta és nikotinsó

Hogy még összetettebb legyen a helyzet, az e-cigaretták között is megkülönböztetünk nyílt és zárt rendszerűeket. Előbbinél a folyadékot a fogyasztó keveri, utóbbiba nem lehet belenyúlni, a folyadék összetételét megváltoztatni.

A folyadék alapja a propilén glikol és/vagy a glicerin, amelyhez számos országban adhatnak ízanyagokat és persze nikotint az igényeknek megfelelően. (Hazánkban idén május 20-tól a vonatkozó EU irányelvnek megfelelően tilos a mentolos cigaretták forgalmazása, az egyéb ízesített cigarettákat pedig már 2016-ban betiltották.)

Az elektronikus cigaretták működési elve egyszerű, egy akkumulátorral működtetett fűtőszál felmelegíti a nikotintartalmú folyadékot, amely a beszívott levegő hatására párává alakul és így a tüdőbe jut.

A másik alternatív technológia a nikotinsó, amely az e-cigarettához hasonlóan nikotint tartalmaz, ami a dohánylevélben is megtalálható. Só akkor keletkezik, amikor a sav reagál a bázissal, így a technológia lényege is az, hogy a nikotinhoz szerves savat adnak, amivel csökken a pH-értéke, a végén pedig nikotinpára keletkezik.

Dohány-hevítéses technológia

Ennél a technológiánál nem nikotintartalmú folyadékot vagy sót, hanem dohányt használnak, ezért sem helytálló minden füstmentes technológiát e-cigarettának hívni. Az eszközök dohánytöltettel működnek, amelyet azonban nem égetnek, csupán hevítenek egy, az égési hőmérsékletnél jóval alacsonyabb hőfokra, szemben a hagyományos cigarettával, amely akár 800 fokon is éghet, füstöt és hamut képezve.

Hevítéskor viszont nincs füst, hanem dohány- és nikotinpára keletkezik. Maga a hevítés a készülékek belsejében történik, így nem kell attól tartani, hogy valakit megégetünk, ellentétben a cigarettával. Ezen kívül nincs bosszantó és büdös hamu sem.

Az újdonságok kapcsán gyakoriak a tévhitek és félreértések. Ilyen például az e-cigaretta esetében az, hogy sokan azért választják, hogy leszokjanak a dohányzásról. Azonban a füstmentes technológiák nem a leszoktatás eszközei, hanem az ártalomcsökkentésé.

Ne feledje, a füstmentes technológiák is károsak!

Bár ezeket az alternatívákat az ártalomcsökkentés iránti igény hívta életre, ez egyáltalán nem jelenti, hogy használatuk kockázatmentes. Nikotint például ugyan úgy tartalmaznak, mint a cigaretta, így függőség is kialakulhat, megemelhetik a vérnyomást, ráadásul azt sem tudjuk, hogy hosszú távon milyen hatást gyakorolnak az emberi szervezetre.

A legjobb továbbra is az, ha nem szokunk rá semmilyen dohánytermékre. Ha mégis dohányzunk, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy leszokjunk róla és aki erre elhatározta magát, azt minden eszközzel támogatni kell ezen törekvésében, a leszokással ugyanis egyértelműen csökken a dohányzáshoz kapcsolódó megbetegedések valószínűsége, illetve a passzív dohányzás ártalmai is kiküszöbölhetők. Ha pedig erre valamilyen okból kifolyólag nem kerül sor - és csakis akkor - lehet a cigarettához képest potenciálisan kevésbé ártalmas eszközökhöz fordulni. De ezek esetében is fontos, hogy mindig csak megbízható forrásból származó technológiákat válasszunk.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.