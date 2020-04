"Ha Orbánék megérzik a robbanásveszélyt, meghátrálnak" - Így kaphatnak támogatást a tömegek

Ha a kapacitásokat meg tudjuk őrizni, benne a munkaerőt is, akkor a gazdaság vissza tud állni a válság előtti növekedési pályára. Ennek egyik része, hogy a munkavállalók is kapnak segítséget - mondta a Népszavának Herczog László volt munkaügyi miniszter.

Március eleje óta naponta ezrek vesztik el a munkahelyüket. A szakember szerint a kirúgások második hulláma még hátravan, mivel az import alapanyagokat, alkatrészeket felhasználó vállalkozások tartalékai kezdenek kifogyni, és ha megszakad a termelési lánc, nem lesz bevétel, nem tudnak bért fizetni. De hogy hányan lesznek végül, akik elvesztik az állásukat, az a cselekvés szempontjából másodlagos: tízezer emberen ugyanúgy kell segíteni, mint százötvenezren.

Sajnos, a kormánynak nincs jó válasza ebben a helyzetben, nem látja be, hogy az olyan szokásos rutinok, mint az átképzés, most nem működnek. Például rengeteg pincér és szakács elvesztette az állását, de két-három hónap múlva folytatni tudják a munkát, minek, mivé kellene átképezni őket? - tette fel a lapnak a költői kérdést a Bajnai-kormány exminisztere.



Szerinte a munka alapú társadalom dogmájának hangoztatása általában, de most különösen értelmetlen, hiszen nem létezik más, mint munka alapú gazdaság, a világon minden gazdaság munkán alapul, ez közgazdasági egyszeregy. A jelszó csak arra jó, hogy bűnbakká tegyék a dolgozó többség szemében a munkanélkülieket, segélyben részesülőket azzal a váddal, hogy teljesítmény nélkül kapnak pénzt.

A tipikus gazdasági válságokban tönkremennek cégek, mert eladósodnak, megszűnik a piacuk, de most normálisan működő vállalkozások és szolgáltatások egyik pillanatról a másikra kényszerültek bezárásra. Különbség az is, hogy a gazdasági válságok többnyire a termelő szférát érintik súlyosan, de most a szolgáltatások álltak le, amit még nehezebb kezelni, mert ma már többen dolgoznak ebben a szektorban, mint a termelésben.

Szerinte ebben a helyzetben a legfontosabb feladat életben tartani a vállalkozásokat és a munkavállalókat. Ha a kapacitásokat meg tudjuk őrizni, benne a munkaerőt is, akkor a gazdaság vissza tud állni a válság előtti növekedési pályára. Ennek egyik része, hogy a vállalkozások kapnak kedvezményes hitelt és állami támogatásokat, de a munkavállalóknak is kell a segítség. A megoldás az lenne, hogy jövedelmet, pénzügyi támogatást adunk azoknak, akik elvesztették a munkájukat.

Ha nincsenek szociális kapaszkodók a túlélésre hatalmas feszültségek várhatók. Azt már tudjuk, milyen csendes beletörődéssel fogadta a társadalom, hogy a migránsok veszélyesek és Soros sokat árt az országnak, de azt még nem tudjuk, miként reagálnak az emberek arra, ha éhesek. Hétről hétre nő azok száma, akiknek elfogyott a tartalékuk és már nincs semmilyen forrásuk a megélhetésre. Ha pedig tömegesen éhezni fognak az emberek, az kiszámíthatatlan folyamatokhoz vezethet.

Éhséglázadásig nem lenne szabad elmenni, ez senkinek, a kormánynak sem érdeke. Herczog biztos benne, hogy ha a kormánynál megérzik a robbanásveszélyt, akkor meghátrálnak, és egy fordulattal kihirdetik a támogatást. Ha valahol erőt érzékelnek, eddig is képesek voltak száznyolcvan fokos fordulatra akár egy napon belül is. A szakember nem lenne meglepve, ha a közeli hetekben bejelentenék, hogy mégis pénzt kapnak a friss munkanélküliek.