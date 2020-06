"Ha van 35 milliárdja az államnak MotoGP-re, akkor kell lennie 25 milliárdnak a Lánchídra"

Magyarország 2021-es költségvetési tervezete súlyos helyzetbe hozza az önkormányzatokat és az embereket bünteti az önkormányzati megvonásokon keresztül, amelyek miatt egyes településeken fontos beruházások maradhatnak el - mondta Csárdi Antal, a Lehet Más a Politika (LMP) frakcióvezető-helyettese sajtótájékoztatón, az MTI beszámolója szerint.

A helyzet megváltoztatása érdekében az LMP a jövő évi költségvetéshez 123 módosító javaslatot készített, ezeken belül 44 javaslatban az önkormányzatoknak juttatnának plusz forrást.

Az LMP 25 milliárd forint kormányzati támogatást juttatna a Lánchíd felújítására, ami magában foglalja a híd, annak pesti hídfője és az alagút felújítását is - közölte Csárdi Antal, aki szerint a 2021-es költségvetéshez viszonyítva ez az összeg aprópénz, amelyet olyan fölösleges "luxusberuházásoktól" vonnának el, amelyre a jelen helyzetben - a válság időszakába - az országnak nincs szüksége. "Ha van MotoGP versenyre 35 milliárd forintunk, akkor kell, hogy legyen 25 milliárd forint a Lánchídra is", amely nemzeti ereklye és megtestesíti a nemzet és Budapest egységét - érvelt a képviselő. (A hajdúnánási motorpálya mellett kiszolgáló-létesítmények, tréningközpont, konferenciaközpont és szálloda is épül a tervek szerint, 2023-ra összesen 65 milliárd forintért - a szerk.)

Csárdi Antal szerint a kormányzati támogatásra azért is szükség van, mert "nem lehet egy ilyen költségvetési helyzetbe hozott fővárostól egy az egyben elvárni, hogy felújítsa a Lánchidat".

Régóta tudott a híd rossz állapota

A Lánchíd felújítása régi ügy: már 2002-ben ismert volt a híd állapota, 2012-2013 fordulóján készült egy vizsgálat, amely megmutatta, hogy a híd balesetveszélyes. 2018-ban Tarlós István főpolgármester kiírt egy tendert, amire a beérkező ajánlatok 34 milliárd forint feletti felújítási költséget vállaltak, ezt akkor ugyan eredménytelenné nyilvánították, de megmutatta, hogy az a számítás, amely 23,7 milliárd forint értékű beruházással számol, alultervezett.

Kérdésre válaszolva elmondta, ha baleset történne a Lánchídon, akkor az az Országgyűlés, valamint az elmúlt és a jelenlegi fővárosi vezetés felelőssége is lenne.

A kormány az önkormányzatokat bünteti

Kanász-Nagy Máté, a párt országos elnökségének titkára szerint a jövő évre tervezett büdzsé egy büntető költségvetés, amely azért született, mert tavaly októberben Budapesten az ellenzék aratott győzelmet és most ezt a győzelmet akarják megbosszulni.

Újpest népjóléti alpolgármestereként közölte, a jövő évi költségvetési tervezetnek az lesz az egyik következménye, ha elfogadják, hogy Újpesttől a kerület forrásainak 10-15 százalékát, 2-3 milliárd forintot is elvonhatnak. Mindezek megakadályozása érdekében az LMP a jövő heti képviselő testületi ülésen is tiltakozni fog a tervezet ellen.