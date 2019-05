Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hajóbaleset: így nyerhettek volna értékes perceket a mentők

A mentőalakulatok akkor értek volna ki a leggyorsabban a Hableány balesetének helyszínére, ha valaki a hajórádión bejelentést tesz. Ilyen azonban nem történt – tudta meg lapunk.

A helyzetre rálátó forrásunk szerint a hajórádió 10-es vagy 16-os csatornáján érkező jelzést vették volna a vízirendőrség mintegy 6,5 kilométerre lévő Kopaszi-gáti központjában, ahonnan a 60-70 kilométer per órás sebességre is képes hajójukkal 5-7 perc alatt a helyszínre értek volna. Tekintve ugyanakkor, hogy a Hableány nagyon gyorsan elsüllyedt, kérdéses, hogy ez kevesebb áldozatot jelentett-e volna.

A baleset bekövetkeztében közrejátszott az is, hogy a Margit hídnál a pillérek között nagyon szűk helyen kell áthaladniuk a hajóknak, ráadásul most, az áradás miatt a szokásosnál is nagyobb volt a sodrás.

A Hableány itt próbált besorolni a Viking Sigyn nevű luxushajó elé, amely - bár sokkal nagyobb - két erős motor hajtja, így egységnyi súlyra vetítve is nagyobb tolóerőt képes kifejteni. Ráadásul a pillérek közötti erős sodrásban, ahogy a Hableány a kormánylapátjával próbált meg manőverezni, az ő tolóereje is csökkenhetett - mondta forrásunk.