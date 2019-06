Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hajóbaleset: túl gyors a Duna, meddig tarthat a mentés?

Hétfőn a hírek szerint egy Duna medrében talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban továbbra is életveszély a búvárok szerint, ha pedig napok múlva elkezdhetik a roncs kiemelését, akkor a hajótest roskadhat össze. A hvg.hu utánajárt a forgatókönyveknek.

Nincs egyetértés a dél-koreai és a magyar búvárok, hatóságok között abban a kérdésben, hogy lemerüljenek-e az elsüllyedt Hableány roncsaihoz, vagy egyenesen megpróbáljanak-e behatolni a hajóba - hangzott el a dunai hajótragédia hétfői sajtótájékoztatóján. A dél-koreaiak megpróbálnák, a magyar hatóságok megpróbálnák erről lebeszélni őket.

Hétfő délután dél-koreai búvároknak sikerült felhozniuk a víz alól egy áldozatot - ám a sajtóhírek szerint a holttest nem a roncsban, hanem a folyó fenekén volt -, miután a magyar búvárok megtalálták, majd egy bójával megjelölték.

A holttestek egy része azonban továbbra is a hajóroncsban lehet, márpedig Vámosi Antal, az Ipari Búvárok Országos Szövetségének (IBOSZ) elnöke azokkal a mentésirányítókkal ért egyet, akik szerint nem jó ötlet ilyen erős sodrás mellett egy féloldalra dőlt hajótestbe behatolni, mert valószínűleg elgörbültek az acélszerkezetek, betörtek az ablakok, a hajóban lévő bútorok is egymás hegyén-hátán vannak. Ezek mind kockázati tényezők, különösen a jelenlegi vízbeli látási viszonyok (ahogy a mentést irányító TEK vezetője, Hajdu János is mondta: 0 centiméter) mellett életveszélyes.

A víz 14,4 km/h-s sebességgel rohan most a Dunában, miközben Vámosi szerint 7 km/h-s sebesség felett csak árnyékoló elemek alkalmazásával kerülhet szóba, hogy esetleg merülnek az ipari búvárok. De a 27,5 méteres Hableányt nem olyan egyszerű leárnyékolni, esetleg kisebb, a hajótestet szakaszonként leárnyékoló eszközt lehetne bevetni.

A másik tényező a folyó magas vízállása: most 520 centi az apadó Duna vízszintje, a búvárok 300 centiméter alatt szoktak merülni. Ezt a magasságot a folyó szerdán-csütörtökön érheti el. (Ez a magasság a part menti mérőállásoknál mért értékeket jelenti, a Duna közepén, ahol a Hableány fekszik, 8-9 méteres most a víz.)

Ugyanígy a folyó apadásakor lesz lehetséges, hogy a Clark Ádám hajódaru a helyszínre érjen. Ahhoz, hogy a szerencsétlenül járt hajót megközelítse a daru, a Margit híd a szűk keresztmetszet, ez alatt kellene elférnie, ám ehhez 400 cm-es vagy annál alacsonyabb vízállás kell. Budapestre az előrejelzések június 8-ára, azaz szombatra jeleznek 391 cm-es vízállást.

A kiemelést annak figyelembevételével kell kivitelezni, hogy a hajó lényegében bármikor kettétörhet. Egy hetven évvel ezelőtt épült hajótestről van szó, amely sérülhetett, deformálódhatott, és félő, hogy a kiemelést sem éli túl sértetlenül. A hajó gyomrában fekvő holttesteket azonban meg kellene óvni attól, hogy a víz sodrása kivigye őket.