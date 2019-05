Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hajókatasztrófa: ezek a friss hírek

A szerda esti dunai hajóbaleset következtében elsüllyedt hajótestet az eddigi merülések során - a körülményekre tekintettel - nem lehetett megközelíteni - közölte a Belügyminisztérium (BM).

A fővárosban a Margit híd magasságában elsüllyedt termes személyhajó kiemelésével kapcsolatos feladatok irányításával Pintér Sándor belügyminiszter a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, Hajdu János vezérőrnagyot bízta meg.

A TEK a munkálatok koordinálására a Margitszigeten kihelyezett vezetési pontot állított fel. A TEK - mintegy hatvan mérnök, hídépítő és vízügyi szakértő, magyarországi és külföldi búvárok bevonásával - továbbra is keresi azt a biztonságos megoldást, amellyel első ütemben vagy a hajótestet, vagy a nagy valószínűséggel a hajótestbe szorult embereket a felszínre lehet emelni.

A szakemberek szerint egyedi megoldást kell találni a kitűzött célok valamelyikének eléréséhez, a magas, továbbra is emelkedő vízállás, a folyó nagyon erős sodrása és a vízbeli "nulla látástávolság" nem teszi lehetővé egyetlen hagyományos eljárás alkalmazását sem. A lehetőségeket elvi modellkísérletekkel és gyakorlati tesztmerülésekkel is vizsgálják - olvasható a BM közleményében.

Letartóztatnák a hajóskapitányt

A hajóskapitány letartóztatását indítványozta a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség - adta hírül a Fővárosi Főügyészség. A péntek esti bejelentés szerint a Duna budapesti szakaszán 2019. május 29-én, az esti órákban történt vízi baleset ügyében a nyomozó hatóság előterjesztése alapján a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel álláspontja szerint a terhelt jelenléte csak így biztosítható az eljárásban. A kényszerintézkedés kérdésében a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő nyomozási bíró várhatóan holnap dönt.

A szerda este történt hajóbalesetben legkevesebb heten meghaltak, 21 ember eltűnt. A baleset nem sokkal 9 óra után történt a Margit hídnál; a Viking szállodahajóval ütközött össze a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, és másodpercek alatt elmerült. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek pedig már csak a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak.

Szijjártó: a magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek

A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a szerdai dunai hajóbalesetet követően a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel találkozott.

Nagyszabású műszaki előkészületek zajlanak, hogy a roncsot mielőbb felhozzák, de a nehéz és veszélyes körülmények e cél sikere ellen dolgoznak. Tegnap már volt egy búvármerülés, de a rossz látótávolság miatt lehetetlen volt megközelíteni a roncsot. A roncs hatméteres mélységben helyezkedik el, és a vízszint még mindig emelkedik, ezért speciális módszerekre és szaktudásra van szükség.

Elhúzódó kutatásra kell számítani, a Dunának a balesettől délre eső teljes szakaszán zajlanak felderítési munkálatok. Együttműködnek a szerb hatóságokkal is, mert nem elképzelhetetlen, hogy rájuk is számítani kell az elkövetkező napokban. A roncsfeltáró munkálatok szervezésével Pintér Sándor belügyminiszter a TEK főigazgatóját, Hajdu Jánost jelölte ki a műveletek irányítására - mondta Szijjártó az MTI beszámolója szerint.

A pénteken megérkező koreai speciális egységekkel is együttműködnek, az osztrák speciális búváregység pedig már a helyszínen van. A koreai csoport és eszközeik bejuttatását könnyített és gyors eljárásban hajtják végre. Több cég, így a lengyel légitársaság és a budapesti repülőtér is felajánlotta segítségét. Folyamatosan kapcsolatban állnak a koreai nagykövetséggel, ahogyan a két ország konzuli szolgálata is együttműködik.

A baleset körülményeinek tisztázására nyomozást rendeltek el.

Kang Kjung Vha köszönetet mondott a magyar kormány és hatóságok munkájáért. Most azért küzdenek, hogy minden eltűntet megtaláljanak, ennek érdekében a kutatási területet is kiszélesítették.