Hajtóvadászatot tart a rendőrség egy afgán férfi ellen

Budapest rendőrfőkapitánya külön nyomozócsoportot hozott létre, hogy kézre kerítse azt az afgán menekült státuszú 18 éves férfi ellen, akit egy V. kerületi gyorsétteremben elkövetett szexuális erőszak elkövetésével gyanúsítanak.

Elismert menekült státusszal rendelkezett az a 18 éves afgán fiú, akit azzal gyanúsítanak, hogy szexuálisan kényszerített egy nőt egy budapesti gyorsétterem mosdójában. Sarhadi Bilal Ahmad hajnali 3 órakor követte el a támadást, amelyben a rendőrség közlése szerint az "aktus tűrésére kényszerítette" a sértettet.

A bűncselekményt követően az afgán férfi elmenekült a helyszínről, ezután a sértett nő feljelentést tett a rendőrségen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nagy erőkkel kezdte meg az elkövető felkutatását, melynek érdekében Budapest rendőrfőkapitánya külön nyomozócsoportot hozott létre.

Csécsi Soma, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére telefonon azt mondta, a férfi oltalmazott státuszban van Magyarországon és 2017 nyara óta él az országban.

Azt is közölte, hogy Budapest rendőrfőkapitánya az ügy vizsgálatára elrendelte, hogy ellenőrizzék a férfi ismerőseit, a tömegközlekedési eszközöket és bizonyos főbb útvonalakat is. A BRFK intézkedett a nemzetközi elfogatóparancs kiadásáról is.

