Hamarosan az egész világ Mezőhegyesre figyel

A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) ötödször is a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t bízta meg a Fiatal Fogatlovak Világbajnokságának rendezésével, az eseményt szeptember 5-8. között rendezik Mezőhegyesen.

Az idei rendezvény is bizonyítja, hogy az egykor a Kárpát-medence, Európa lótenyésztési bölcsőjének számító, 235 éves patinás mezőhegyesi ménesbirtok az utóbbi évek fejlesztéseivel, színvonalas rendezvényeivel ismét felkerült a nemzetközi lovasélet térképére - mondta az idei rendezvény kapcsán a Napi.hu-nak Fehér Károly, a Magyar Lovas Szövetség elnöki főtanácsadója, a jövő héten tartandó világbajnokság sajtófőnöke.

A szakember tájékoztatása szerint a mostani vb-n a végleges nevezés szerint az Egyesült Államok, Ausztria, Csehország, Görögország, Lengyelország, Lettország, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia és Magyarország összesen 35, öt-, hat- és hétéves lova 26 hajtóval áll starthoz. Tavaly 39 ló versenyzett, de csak 7 országból. Az idei fogathajtó megmérettetésen pedig Magyarország 8 lóval és 5 hajtóval szerepel. A mezőhegyesi, kettesfogathajtó országos bajnok Papp János, védett történelmi nóniusz lófajtánkkal mindhárom korcsoportban starthoz áll.

Az elmúlt évi világbajnokság sikeres lovai és hajtói is Mezőhegyesen versenyeznek majd. A rajongók nagy érdeklődéssel várják például az amerikaiak Impressive nevű 6 éves lovát, amelynek hajtója Leslie Berndl. A múlt évben három dobogós, akkor ötéves ló (a tavalyi első, német Adele M, a második lengyel Frombork és a harmadik osztrák, Finesse) is ott lesz most a hatéves indulók között. Az elmúlt évi vb első három helyezett hatéves lova közül pedig egy, a bronzérmes, lengyel Renesans is visszajön a hétévesek között.

Az elmúlt évi sikeres hajtók közül itt lesz a Mezőhegyesre ötödször visszatérő egyesfogathajtó világbajnok, a lengyel Bartlomiej Kwiatek és testvére, az egyesfogathajtó ezüstérmes, Veronika Kwiatek. A tavalyi világbajnok ötéves német lovat idén Jessica Wächter hajtja. Egy nagy név, a német világbajnok Maria Tischer nem versenyez most, a rendszeresen visszatérő osztrák Andrea Dobretsberger azonban idén is lipicai lovat hajt, a hatéves Favory Bonaserát. A szakmai közvélemény érdeklődéssel várja a lettországi lovakat és hajtókat is, akik akár meglepetést is okozhatnak.

A fogathajtó sportban persze esélyt latolgatni különösen kockázatos, annyi azonban bizonyos, hogy az előző négy világbajnokságon kiosztott 36 éremből a németek 16-ot, a 12 aranyéremből 9-et vittek haza, tehát toronymagas favoritok. A magyaroknak eddig 1 bronzérem jutott. A nemzetközi színvonalhoz vezető felzárkózás Mezőhegyesen is megkezdődhet - reméli Fehér Károly -, hiszen a magyar kettes- és négyes fogathajtóink a világ- és Európa-bajnokságokon 101 érmet, köztük 46 aranyat nyertek már.

A sajtófőnök szerint a vb-n fellépni nem csupán presztízst jelent, hanem tenyésztési és üzleti lehetőség is jelent. Az előző mezőhegyesi világbajnokságokon például több ló is jó áron kelt el. A ló ára ilyenkor a több millió forintos nagyságrend mellett alku kérdése, attól is függ, hogy milyen helyezést értek el vele a versenyen - mondta Fehér Károly. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország eddig 12 fogathajtó világbajnokságot rendezett, e megtisztelő megbízás lovaskultúránk és hagyományaink mellett a világ fogatsportjában több mint fél évszázadon át kivívott sikereinknek is köszönhető.