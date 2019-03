Hamarosan megbénulhat Budapest közlekedése

Megalakult a sztrájkbizottság a BKV-nál, a szakszervezetek pedig megkezdték a munkabeszüntetés előkészületeit.

Elfogyott a szakszervezetek és a dolgozók türelme is a BKV-nál, a cégvezetés ugyanis makacsul kitart a kezdeti béremelési ajánlata, az 5 százalék mellett. Ezt a cégnél működő szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják, ezért megkezdték a sztrájk előkészítését - jelentette be az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ). Az EKSZ már tavaly ősszel is közölte: 15 százalék alatt nem hajlandó megállapodni.

A más cégeknél zajló vagy már befejezett sikeres sztrájk hatására a BKV-s munkavállalók közül is egyre többen sürgetik a nyomásgyakorlás egyik leghatásosabb módját, a munkabeszüntetést. Az EKSZ több szakszervezettel együtt kedden írásban bejelentette Bolla Tibor vezérigazgatónak a sztrájkbizottság megalakulását, és megkezdték a munkabeszüntetés előkészületeit, egyebek között a sztrájkhajlandóság felmérését a munkavállalók körében.

Ez azt is jelenti, hogy elkezdik gyűjteni a nyilatkozatokat arról, hogy ki hajlandó részt venni az ellenállásban. Naszályi szerint a felmérésből napokon belül ki fog derülni, hogy képesek-e olyan összefogott, hatásos sztrájkot szervezni, ami legalább néhány órára lebénítja a város közlekedését, és felhívja a figyelmet a BKV-nál tapasztalható méltatlan feltételekre, a vállalhatatlanul alacsony béremelésre.

A BKV még január 16-án adott ki egy közleményt, amelyben Bolla Tibor elnök-vezérigazgató is megígérte: szükség van a bérfejlesztésre, lesz is emelés. "Jelenleg is folyik a megállapodáshoz szükséges pénzügyi források előteremtése. Ennek hiányában fedezet nélküli teljesítésvállalás történne, ami a felek közti kölcsönös partneri viszonyt is sértené. Olyan ajánlatot kívánunk az érdekképviseletek elé terjeszteni, ami komplexitásából eredően egyszerre szavatolja a meglévő munkavállalóink megelégedését, valamint a munkaerőpiaci helyzetre reagálva vonzó alternatívát nyújt leendő kollégáink számára is" - közölte a BKV.