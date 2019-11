Hamarosan vádat emelnek a Viking Sigyn kapitánya ellen

Napokon belül vádat emelhetnek a Viking Sigyn kapitánya ellen. A 64 éves férfi valószínűleg tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés veszélyeztetése és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása miatt áll majd bíróság elé - írja az atv.hu.

A rendőrség a nyomozást október első felében fejezte be. Az ukrán kapitány ellen, eleinte halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés veszélyeztetése miatt nyomozott a rendőrség, július végétől azonban már segítségnyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódtak. A balesetben meghalt magyar matróz családjának védője, Magyar György szerint, az előbbiért külön is 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés adható, az utóbbiért pedig akár 5 év is - olvasható a portálon.

"Miután ez egy egységes tevékenység volt, ezért ilyenkor a halmazati büntetési szabályok érvényesülnek, ami a magas szaktétellel megnöveli a tételkeretet, következésképpen és összefüggésszerűen 2 és 12 év között szabható ki, az ukrán kapitánnyal szemben" - nyilatkozta Magyar György.

Az ukrán hajóskapitány jelenleg egy budapesti lakásban, házi őrizetben van. A bíróság döntése után, hétfőn este engedték ki az előzetes letartóztatásából. A férfi elektronikus nyomkövetőt kapott és csak külön engedéllyel hagyhatja el a lakást.

Május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó 21 óra 4 perc körül összeütközött az előtte haladó Hableánnyal. A városnéző hajó alig hét másodperc alatt süllyedt el, fedélzetén 33 dél-korai turistával és a kétfős magyar személyzettel. A balesetet csak heten élték túl, egy személyt azóta sem találtak meg.