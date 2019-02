Hamarosan véget érnek a jó idők?

Robusztus bővüléssel zárta a múlt évet a magyar gazdaság. A piaci elemzők idén egyértelműen lassulást várnak, de az ütem így is közel lehet a négy százalékhoz - sok múlik azon, mi lesz a világgazdasággal és a második félévtől felpörgő családtámogatásokkal.

Az utolsó negyedéves GDP-növekedés meghaladta a piaci várakozásokat. A tavalyi kiugró tempó azonban idén nem tartható, de továbbra is azért lendületes, 3,5 százalék körüli bővüléssel lehet számolni - kommentálta KSH friss adatait Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető elemzője. Várakozása szerint a napokban bejelentett kormányzati lépések a második félévben élénkíthetik a gazdaságot. Ugyanakkor 2019 elején a nemzetközi gazdasági kilátások romlottak, ez pedig a magyar exportot érintheti negatívan. Már 2018 második felében a német gazdaság jelentősen lassult, ezt a fokozott magyarországi belső piaci kereslet még ellensúlyozta, az viszont még kérdés, hogy a nemzetközi lassulást idén is képes lesz-e kompenzálni.

Felhasználói oldalon a háztartások fogyasztása a vártnál jobban alakulhatott, és vélhetően nem lassult a harmadik negyedévhez képest. Erős maradhatott a beruházások teljesítménye is, s emellett úgy tűnik, hogy a dacára annak, hogy a negyedik negyedévben főbb exportpiacainkon már romlott a gazdaság teljesítménye, az ipari export GDP növekedéshez való hozzájárulása valamelyest javulhatott a harmadik negyedévvel összehasonlítva - fogalmazott Nyeste Orsolya, az Erste Bank Zrt. szenior makrogazdasági elemzője.

Várakozás szerint idén a belső kereslet növekedéshez való hozzájárulása erős marad. A munkapiac továbbra is szűk, a bérek emelkedése várhatóan folytatódik, míg a fogyasztói bizalom is magas szinten látszik stabilizálódni. Azonban a 2018-ban látott kiemelkedő beruházás-növekedés az idén már lassulhat. Komoly bizonytalanságok látszanak az exportkilátások közül. Összességében 2019-ben a GDP 3,6 százalékkal bővülhet. A külkermérleg és a folyó fizetési mérleg többletének lassú csökkenése folytatódhat, míg a maginfláció 3 százalék körül maradhat. Ennek megfelelően a közeljövőben a monetáris politika laza irányvonala változhat, és a laza monetáris kondíciók lassú normalizálása a második negyedévben vélhetően megindul.

A mai meglepően erős adat ellenére továbbra is úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság 2019-ben veszíthet lendületéből, hiszen a külső kereslet várt romlását nem lehet figyelmen kívül hagyni. A lassulás mértékét ezenkívül az határozza majd meg, hogy a tavalyihoz mérten alacsonyabb reálbér-növekedés milyen hatással lesz a belső keresletre és hogy mennyi nagyberuházás húzódott át idénre. A 2019-re vonatkozó 3,6 százalékos GDP-növekedési előrejelzést egyértelműen felfelé mutató kockázatok övezik - véli Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető elemzője.

Ez volt sorrendben a nyolcadik olyan negyedév, amikor 1 százaléknál nem kisebb negyedév/negyedéves GDP-bővülést láthattunk. Az egész éves növekedési ütemet tekintve 2004-ben volt utoljára ennél magasabb GDP-adat - tette hozzá Jobbágy Sándor, a CIB Bank Zrt. prognosztája. A régiós versenytársak növekedési üteme a negyedik negyedévben jellemzően érdemben kisebb volt, kivéve a lengyel dinamikát. Az elemző 2019-ban érdemi lassulásra számít, a növekedési ütem akár 3,5 százalék alá is visszaeshet. Az adatközlést követő órában a forint nem mutatott jelentős mozgást. Az euró-forint keresztárfolyam 319 közelében ingadozott.

Idén 4,2 százalékos növekedésre számít Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője. Noha kissé lassulhat, de továbbra is erőteljes marad a bérkiáramlás, amit a munkaerőhiány, a szocho csökkentése, a minimálbér-emelések, valamint egyes nagyvállalatok bérmegállapodásai is támogatnak, így a fogyasztás növekedése továbbra is erős támasza marad a növekedésnek. A növekedésre a külső környezet meredek romlása jelent kockázatot, azonban az exportkapacitások számottevő növekedése ezt részben ellensúlyozhatja. A kifejezetten impozáns növekedés ugyanakkor azt is jelenti, hogy a foglalkoztatás mérsékelt növekedése mellett a termelékenység érdemben javult.