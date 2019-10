Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hamarosan zöldbe borul Magyarország?

Minden eddiginél jelentősebben folytatja az erdő- és faültetéseket az Agrárminisztérium, mindenki számára lehetővé téve a részvételt Magyarország zöldítésében – jelentette be Nagy István miniszter.

A meglévő erdőterület megőrzése érdekében 2021. december 31-ig meghosszabbították az erdők szerkezetének átalakítására szóló pályázati lehetőséget, és további 3 milliárd forinttal emelik a keretet. A kormány Magyarország erdősültségét 22 százalékról 27 százalékra kívánja emelni az országos fásítási programmal, amelyhez kapcsolódóan az agrártárca az idén a duplájára emelte az erdőtelepítéshez igényelhető jövedelempótló támogatások összegét, és növelte a támogatások igénybevételének időtartamát.

Több mint 106 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre az erdőgazdálkodás fejlesztésére, ebből erdősítésre mintegy 40 milliárd forint jut a Vidékfejlesztési Programban - mondta az agrárminiszter. A program átalakításával az erdőt telepítő gazdák a korábbiaknál lényegesen nagyobb, 80-130 százalékkal több forrást vehetnek igénybe.

Az ágazatot 12 pályázati felhívás érinti közvetlenül, ezek közül négy jelenleg is nyitott. Az erdőtelepítések jövedelempótló támogatásának összegét az eddigi hektáronkénti 172 euróról 432 euróra növelték és annak időtartamát minden fafajnál egységesen 12 évre emelték. Emellett a piaci viszonyokhoz igazodva minden állomány esetében bővülnek az erdő létesítésének és ápolásának egységárai is.

A környezeti változásokhoz igazodva a lágylombos, az akác és a nemesnyár fafajoknál egy-egy évvel nőtt a támogatott ápolási időszak hossza. A telepítési költségek támogatását is átlagosan mintegy 20 százalékkal megemelték, így összességében a tölgyes vagy bükkös erdő telepítésének támogatása hektáronként az eddigi 2,6 millió forintról közel 5 millió forintra nő. Egy hektár akácos vagy nemesnyáras támogatása pedig hektáronként 1,2-1,3 millió forintról 2,8-2,9 millió forintra emelkedik. Hektáronként 2800 euróval támogatják ritka elegyfafajok ültetését az új erdőterületekre, hogy minél változatosabb és ellenállóbb erdők szülessenek.

Magyarországon elsősorban a magán erdészeteknek van lehetőségük területük bővítésére. Jelenleg több mint félmillió erdőtulajdonos osztozik 860 ezer hektáron a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége adatai szerint. A rendszerváltás óta mintegy 200 ezer hektár új erdőt telepítettek az országban. Nagy István sürgette a magángazdálkodók további támogatását, mivel a gyenge minőségű termőföldek erdősítésére elsősorban nekik van lehetőségük. Emellett a leromlott és nehezen hasznosítható területek, különösen az elhagyott ipari övezetek fásítását emelte ki. Országszerte több tízezer hektárnyi területen ezermilliárdokba kerülne a kármentesítés, miközben az elszennyezett talaj erdősítéssel is tisztítható.

A miniszter szerint erdőkkel lehetne kiváltani az elöregedett, 50-60 éves, gazdaságtalanul működő gyümölcsösöket - például almásokat - is, ha a támogatások ebben érdekeltté tennék a tulajdonosokat. A termelők jobban járnak majd, ha munkaerő és feldolgozó-kapacitás nélkül nem almafákat nevelnek, hanem erdősítésből jutnak bevételhez, az erdősávok megújítása ráadásul a termelésnek és az élővilágnak is egyszerre kedvez. Csak így több ezer hektár új erdőt lehet telepíteni - vélekedett a tárcavezető. Gondoltak a fásítás kapcsán az önkormányzatokra is, melyek az Agrárminisztérium tervei szerint parkok és út menti sávok fásítását támogató pályázatokra jelentkezhetnek.