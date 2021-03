Hamisított kínai maszkból sikerült milliós tételre szerződnie Szijjártónak

Egy kínai cég alaptalanul állította az általuk gyártott maszkról, hogy FFP2, a magyar külügyet ez nem zavarta - vagy nem tudott róla - és 7 millió maszk beszerezésére kötött szerződést. A bizniszen egy vietnami dohánybolt báró csaknem 12 milliárd forintot szakított.

A kínai Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd. védőmasznak nevezett termékéről egyetlen, komolynak tekinthető szervezet sem rögzítette, hogy megfelel azoknak a minőségi jellemzőknek, amiket a gyártója állít róla. Amerikai, kanadai és német vizsgálatok viszont olyan eredményekre jutottak, hogy azok alapján nem is nevezték védőeszköznek a terméket, amelyet FFP2 szintű maszknak állították be, de nem megfelelő a részecskeszűrése és minden alap nélkül szerepel rajta a CE minősítés. Ebből a termékből milliós tételre szerződött tavaly a Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium - derül ki az Átlátszó cikkéből.

A beszerzést bonyolító cég azért biztos, ami biztos, jelezte, hogy "a termékek bejelentett szervezet általi EU típusvizsgálatára nem feltétlenül került sor". A termék tanúsítványa pedig egy, a CE minősítéshez csak hasonló "dokumentum", amiket jellemzően az elégtelenül, vagy sehogy sem bevizsgált, de Európában terített termékekhez csatolnak.

A hamisítvány Belgiumban bukott meg még közel egy évvel ezelőtt. Az oknyomozó portál szerint az Ouleok mellett két másik gyártótól összesen 7,8 millió maszkot vásárol a külügy. A maszkok vélhetően a nyáron meg is érkeztek és ki is osztották őket orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek és katonáknak.

A szóban forgó üzletben a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a Gyömrői-Sarok Projekt Kft.-vel szerződött. A vállalat tulajdonosa a vietnami Vu Quy Duong, akinek 2018-ban csaknem 100 dohányboltban volt érdekeltsége, valamint ő nyitotta a Sárkány Center bevásárló központot. Az ügylet értéke pedig 11,8 milliárd forintot tett ki.

További részleteket itt lehet olvasni.