Háromezer milliárdos átnevezésre készül a kormány

Már egy 3 ezer milliárdos járványügyi elem is bekerült a kedden bemutatásra kerülő jövő évi költségvetési tervezetbe. Ennek a nagyobbik részét az egészségbiztosítási alap adja majd. Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, hogy ez a gazdaság újraindításának büdzséje lehet.

Még tavaly nagy tervekkel állt elő a kormány a 2020-as költségvetés kapcsán, amit viszont az élet újragondoltatott: a tavaly májusban kidolgozott büdzsét a koronavírus-járvány és a nyomában kialakult válság miatt már most több ponton át kellett szerkeszteni. A kormány 4 százalékos gazdasági növekedéssel, 1 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal, a GDP-arányos államadósság további, év végére 67 százalékra mérséklődésével, valamint 2,8 százalékos inflációval tervezett. A megszavazott büdzsé kiadásai 2020-ban 21 793 milliárd forintot, bevételei 21 426 milliárd forintot tettek volna ki 367 milliárd forintos hiány mellett. Most viszont már az látszik, hogy növekedés helyett 3 százalékot eshet vissza a magyar gazdasági bővülés.

Most pedig már a 2021-es költségvetés-tervezetét is át kellett dolgozni a járvány miatt. Varga Mihály pénzügyminiszter május 12-én már késznek mondta a jövő évi büdzsét, viszont mégis majdnem két hét kellett hozzá, hogy átírják azt. Hétfő reggel Facebook-bejegyzésében jelentette be a tárcavezető, hogy elkészült a dokumentum, amely szerint a gazdaságújraindítás költségvetése lesz, amely közel 3 hónapig, 150 ezer munkaórával készült a minisztériumban.

A végleges változatról Varga egyelőre kevés részletet osztott meg, az kedden kerül a parlament elé, de annyit mindenesetre közölt, hogy beleterveztek egy 3 ezer milliárd forintos járványügyi alapot is, ami a nagyságrendileg ekkora egészségbiztosítási alapból (ez 2020-ban 2681 milliárd forintos mérlegű a tavalyi büdzsé szerint), valamint a járványügyi védekezési alapból áll, utóbbiról még nem tudni, hogy mit fed. Szerinte ez a Kossuth Lajos-féle '48-as büdzsé koleravédelmi alapjához hasonlítható.

Azt a Költségvetési Tanács szombati tájékoztatásából tudni még, hogy az államháztartás jövő évi bevételeit a kormány 21 875 milliárd forintra becsülte. Ez az idei várható bevételeket 2,6 százalékkal haladja meg, ám mivel a büdzsé három százalékos inflációval számon, egyben azt is jelenti, hogy reálértéken kis mértében csökkennek a büdzsé forrásai. A kormány az idei 3 százalékos gazdasági teljesítménycsökkenés után 2021-re 4,8 százalékos növekedést vár. A tervek alapján 2,9 százalékos GDP arányos államháztartási hiány lehet jövőre.

A tanács jelentéséből kiderül, hogy az alap kiadási összege 2905 milliárd forintra emelkedhet - a már említett tavalyi 2681 milliárdról -, ami 8,3 százalékos növekedés (220 milliárdos többlet) a 2020-as előirányzathoz képest. Vagyis még 95 milliárd befolyatása a járványvédelmi alapba nem világos honnan történik majd meg, vagy egyáltalán erről van-e szó.