Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Háromszáz százalékos fizetésemelést kap a médiahatóság elnöke

A verseny- és közszférában is ritka az ekkora bérnövelés, mellette még más jogosultságai is vannak az NMHH elnökének.

Időszerűvé vált a Médiatanács elnöke és tagjai, valamint az NMHH vezetői illetményének rendezése - idézi a 24.hu azt a parlament törvényalkotási bizottsága által javasolt, a piaci körülmények között elképzelhetetlen mértékű fizetésemelést, amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vezetői kaphatnak.

Karas Monika legutóbbi, 2018-as vagyonnyilatkozatában még 1 millió 296 ezer forintos fizetést tüntetett fel. Most a portál szerint ez emelkedhet meg augusztus 1-től havi 4 millió forintra.

Az emelés ténye önmagában nem meglepő: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vezetője miniszteri fizetésre jogosult, azok növelésére nem rég példa is volt. A közelmúltban jelentősen felemelték a korábbi bő egymillió forintos szintről, most bruttó 1,7 és 2,9 millió forint között keresnek. Kettő ennél is nagyobb miniszteri fizetés van: Bártfai-Mager Andrea és Süli János, akik tárca nélküli vezetőkként közel bruttó 5 milliós havi bért kapnak. Náluk az volt a szempont, hogy az alattuk lévő állami vezetőknek ekkora a fizetése.

Az NMHH elnöke a négymilliós fizetésen túl egyebekben miniszteri juttatásokra is jogosult a 24.hu szerint, így a hivatali lakástól a személyes gépkocsihasználatig kap még kedvezményeket. Karas Mónika a médiatanács elnökeként további 400 ezer forint tiszteletdíjra számíthat, a médiatanács tagjai pedig fejenként havi 1,6 millió forintra.

Aranyosné Börcs Janka, a médiahatóság főigazgatója az elnök fizetésének 60 százalékát kapná, ami Karas lehetséges emelése után 2,4 millió forintra nőhet.