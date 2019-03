Használt autót venne? Akkor erről tudnia kell!

Tavaly 103 ezer ingóságot rögzítettek a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által vezetett hitelbiztosítéki nyilvántartásban, így már majdnem félmillió, többségében gépjárművekhez köthető bejegyzés szerepel. Mindenképp érdemes megnézni az adatbázist használt autó vagy más értékes gép, eszköz megvétele előtt, mert ha ezt elmulasztja később akár lefoglalhatják és elárverezhetik frissen szerzett tulajdonát.

Az idén januártól elérhető Jármű szolgáltatási platform mellett a MOKK által működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartás (hbny) a legfontosabb adatbázis, amelyet mindenképp érdemes megnézni használt autó vagy más nagy értékű vagyontárgy megvásárlása előtt. A 2014-ben létrehozott, és azóta folyamatosan bővülő nyilvántartásban 2018 végén az egy évvel korábbinál 23 százalékkal több, 445 ezer bejegyzés szerepelt. Ennek 79 százaléka - többnyire lízinggel érintett - gépjármű - adta hírül a kamara.

A Polgári törvénykönyv (Ptk.) alapján létrehozott hitelbiztosítéki nyilvántartás a bejegyzett ingósággal kapcsolatban azt tartalmazza, hogy az adott tárgyon (vagy jogon, követelésen) fennáll-e valakinek a zálogjoga, illetve érinti-e lízing, tulajdonjog-fenntartással történő eladás vagy faktorálás.

Ide tartozik például egy részletre vásárolt személyautó is, amellyel kapcsolatban az eladó a vételár kifizetéséig tulajdonjog-fenntartással él. Ennek biztosítékaként jegyzik be a nyilatkozatot a nyilvántartásba, amelyhez mindkét félnek - az eladónak és a vevőnek - egyaránt be kell regisztrálnia a rendszerbe, illetve a jogosultnak úgynevezett hitelbiztosítéki nyilatkozatot is kell tennie. Mivel az adásvételi szerződés feltétele a nyilvántartásba vétel, a vásárló addig nem fogja megkapni a vagyontárgyat, míg be nem regisztrált a rendszerbe. E regisztrációt a közjegyzőnél lehet megtenni.

A hitelbiztosítéki nyilvántartás használatának az ingóságok vásárlása estén ugyanolyan automatizmussá kellene válnia, mint egy ingatlan vásárlásánál a tulajdoni lap lekérésének. Ha a vevő a vásárlás előtt nem néz bele a rendszerbe, és terhelten vásárol meg egy vagyontárgyat, azt a bírósági végrehajtó a korábbi tulajdonos tartozása fejében akár le is foglalhatja és elárverezheti, ami ellen már semmit sem lehet tenni. A vevő nem hivatkozhat jóhiszeműségre, hiszen ha megnézte volna a hitelbiztosítéki nyilvántartást, tudomást szerezhetett volna arról, hogy a vagyontárgy nincs a vele szerződő fél tulajdonában, vagy hogy harmadik személy olyan joga terheli, amely hátrányosan érinti az ő jogszerzését - mondta Tóth Ádám, a MOKK elnöke.

A nyilvántartásba való betekintés bárki számára az interneten, ingyenesen elérhető itt.