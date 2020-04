Hat újabb áldozata van a vírusnak Magyarországon

Szombat reggelre 678-ra nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Hat krónikus beteg pedig életét vesztette.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 678 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, közülük öten 77 év felettiek. A gógyultak száma 58-ra emelkedett - derül ki a koronavirus.gov.hu szombat reggeli híréből.

Több mint 11 ezer ember van hatósági karanténban, emellett összesen majdnem 20 ezer koronavírus-tesztre került sor.

Magyarország továbbra is a csoportos megbetegedések szakaszában van, ez azt jelenti, hogy közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, minden idős embert arra kérnek, maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.