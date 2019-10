Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas a nemek közötti bérszakadék

Mindössze hét hónap leforgása alatt nettó hétezer forinttal nőtt a különbség a férfiak és a nők átlagos keresete között - írja az Mfor.hu.

A portál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai nyomán írja, hogy idén az első hét hónapban a férfiak átlagosan bruttó 393 900, a nők pedig 326 700 forintért végzik a munkájukat.

Ez azt jelenti, hogy egy férfi havonta 261 944, egy nő pedig 217 256 forintot vihet haza, vagyis átlagosan 44 688 forinttal kevesebbet ér egy nő munkája, mint egy férfié.

Sajnos ezt az adatot a KSH csak idén kezdte közzé tenni, ezért korábbi adatok nem állnak rendelkezésre, de azt más most látni lehet, hogy januárban a mostaninál 7182 forinttal volt kisebb a differencia. Vagyis ebben a tekintetben idén a nők hónapról hónapra egyre nagyobb hátrányba kerülnek a férfiakkal szemben.

Abszolútértéken is sokkoló a férfiak és nők átlagfizetése közötti differencia, arányaiban viszont az elmúlt évek egyik legrosszabb adatát regisztrálhatja majd Magyarország, ha így folytatódik tovább a szakadék mélyülése az év hátralévő részében is. Az Eurostat statisztikája szerint 2012-ben volt a legmagasabb a különbség, akkor 20,1 százalékkal kerestek kevesebbet a nők a férfiaknál. A július végi adatból kiindulva pedig már most meghaladtunk ezt a százalékot.

A KSH a családi kötöttségek és az alacsonyabb iskolai végzettség mellett azzal magyarázza az adatot, hogy a magas pozíciókat jellemzően férfiak töltik be.