Hatalmas változások jönnek a bankszámlás fizetéseknél

Kemény évek várnak a bankokra, ha fel akarják venni a versenyt az innovatív szolgáltatókkal - mondja Selmeczi-Kovács Zsolt, a bankközi elszámolásokat végző Giro Zrt. vezérigazgatója. Az azonnali utalás márciusban indul, a felhasználók életét megkönnyítik majd a másodlagos azonosítók, ugyanakkor vigyázniuk kell, jó telefonszámra megy-e át a pénz.

- Milyen nehézségek jöttek, ami miatt végül csúszott az azonnali fizetés indulása?

- A Magyar Nemzeti Bank és a Giro Zrt. oldaláról az infrastruktúra teljes mértékben készen áll az éles üzemi működésre, ugyanakkor a banki szereplőknél azonosított kockázatok miatt a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2019. május 28-i ülésén úgy döntött, hogy az elektronikus fizetésbe vetett bizalom megőrzése és a szolgáltatással tervezett ügyfélélmény elérése érdekében a banki ügyfelek számára az azonnali fizetés 2020. március 2-ától lesz elérhető. Azt látni kell, hogy a bankszektor szereplőinek több, jelentős informatikai fejlesztést kellett és kell jogszabály kötelezettségeknek való megfelelés miatt megvalósítania. Ilyen a PSD2- vagy éppen a közelmúltbeli GDPR-megfelelősség is. Ezek kiegészülve az azonnali fizetési rendszer projekttel együtt olyan jelentős terhet jelentettek a bankok számára, amelyet nehéz volt kezelni.

- Mennyibe került az azonnali utalásokhoz kapcsolódó fejlesztés a Girónál?

- A projektet szigorú költségvetéssel indítottuk el, amit sikeresen tartani tudtunk. Ez azért is fontos, mert a Giro Zrt. folyamatosan törekszik a tranzakciós díjak csökkentésére, és sikerült úgy implementálni az azonnali fizetési rendszert kiszolgáló IT-infrastruktúrát, hogy a Giro által felszámolt díjak nem változtak. A projekt legköltségesebb része a dán Nets A/S cégcsoport által szállított szoftvere volt.

- Milyen forgalmat várnak tőle?

- Amennyiben megfelelő, az azonnali fizetési rendszerre ráépülő szolgáltatások jelennek meg a piacon, kihasználva az azonnali utalási rendszer kiegészítő szolgáltatásait is (másodlagos számlaazonosítók adatbázisa és fizetési kérelem), akkor a jelenlegi IG2-ben (napközbeni többszöri elszámolások - a szerk.) feldolgozott tranzakciók egy részének átterelődése mellett jelentős tranzakciódarabszám-növekedés érhető el az azonnali átutalásokban. A külföldi példák alapján elsősorban különböző, átutalás alapú mobilfizetési alkalmazások tudják ezt elősegíteni.

- Mennyire fogják használni az emberek a másodlagos azonosítókat?

- Reményeink szerint viszonylag gyorsan és széles körben el fog terjedni a másodlagos számlaazonosítók használata. Kevés ember tudja fejből a bankszámlaszámát, legyen az 24, vagy "csak" 16 számjegyű. Az e-mail címét, vagy éppen a telefonszámát ellenben majdnem mindenki fejből tudja, sőt sok esetben még a közeli ismerősökét, családtagjaikét is. Továbbá különböző mobil applikációs fizetéseknél, amikor személyek közötti tranzakciókról beszélünk, szintén hasznos lehet, ha például a telefonkönyvből lehet kiválasztani az utalás kedvezményezettjét vagy a fizetési kérelem címzettjét.

- Mennyire biztonságosak ezek? Vannak-e veszélyeik, például az, hogy elgépelik az e-mail címet, elírják a telefonszámot, adóazonosítót?

- Előfordulhat, de kicsi a valószínűsége, hogy egy-két karakter elütése esetén az átutalt pénzt egy olyan másodlagos azonosító alapján küldik tovább, amelyhez regisztráltak bankszámlaszámot. A jelenlegi rendszerben is előfordulhat, hogy az ügyfél elgépeli például az utalás összegét. Az utalást vagy a fizetési kérelmet indító ügyfél feladata ellenőrizni a tranzakció során megadott adatokat.

- A bankok közötti elszámolást hogyan érinti majd mindez?

- Az azonnali átutalási rendszerben a bankok közötti elszámolás előre finanszírozottan, valós időben és tranzakciónként fog megtörténni. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a bankok a jól meg tudják tervezni a pénzügyi fedezetet.

- Mennyire elterjedt az azonnali fizetés más országokban?

- Azonnali átutalási rendszerek működnek a világ számos országában és sok országban a bevezetésük folyamatban van. A legtöbb országban az azonnali átutalásra építkezve kialakultak olyan fizetési megoldások, amelyek a készpénz teljes körű alternatívái lehetnek. Összességében elmondható, hogy a legtöbb azonnali átutalási rendszerrel rendelkező országban sikeres volt bevezetés. A Magyarországon induló rendszernek több különlegessége van a más országokban használtakkal összehasonlítva. Itt például a bankok számára kötelező a csatlakozás, ennek segítségével megvalósul a 100 százalékos lefedettség már az indulás napján.

- Mi a jövő? Hová fejlődhet a bankolás, a tranzakciók?

- Az ügyféligények folyamatosan változnak. Az ügyfelek egyre jobban elvárják, hogy legyen online hiteligénylés, mobilbankolás, videós, illetve chates ügyintézés. Az emberek incsenek röghöz kötve, ma már az online világ lehetőségeiből fakadóan nem is kell feltétlen Magyarországon keresgélniük, nyithatnak számlát külföldi szolgáltatónál, akár otthonról is. Végezhetnek tranzakciót akár banktól függetlenül is, hiszen a fintech cégek megoldásai rohamosan terjednek. A magyar bankok előtt nagy feladat van, ki kell szolgálniuk a megváltozott ügyféligényeket, ehhez olyan versenyképes szolgáltatásokat kell létrehozniuk akár a fizetések területén is, aminek megfelelő alapja lehet az azonnali fizetési rendszer. A közelmúltban elindult digitális forradalom tovább folytatódik, aminek az eredménye akár az is lehet, hogy a bankok csak a számlavezetést fogják végezni közműszolgáltató jelleggel, és az ügyfelek innovatív nem banki szereplőktől vesznek igénybe szolgáltatásokat. Ahhoz, hogy a bankok ezt elkerüljék, fel kell venniük a versenyt a nagy nemzetközi szereplőkkel, néhányan közülük már hazánkban is megjelentek pénzügyi szolgáltatásokkal. A Giro számára is izgalmas lesz az elkövetkezendő néhány év, a szolgáltatások fejlesztése és új szolgáltatok bevezetése.