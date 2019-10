Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Havi 400 ezer fixszel, a pályakezdő könnyen viccel

Egyre jobban megéri mérnöknek menni. Az utóbbi öt esztendőben szinte megduplázódtak a fizetések többek között a gépészmérnökök, a villamosmérnökök, illetve a mechatronikai mérnökök körében.

Utóbbiak esetében ez számszerűen azt jelenti, hogy amíg 2013-ban a frissdiplomások átlagosan 400 ezer forintos havi bruttó átlagjövedelmet kaptak, addig tavalyelőtt már csaknem 700 ezer forintra emelkedett ez az összeg - közölte az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) az Oktatási Hivatal adataira hivatkozva.

A műszaki szakmákban elérhető jövedelmek már szorosan követik az it területen dolgozókét. Az előbbieknél ugyanis már mintegy bruttó 400 ezer forint a havi átlagjövedelem, míg az utóbbiaknál bruttó 400 és 500 ezer forint között lehet keresni.

Hasonló jövedelememelkedés nem volt jellemző más szektorokban az elmúlt esztendőkben. Az egészségügyi, agrár, társadalom- és bölcsészettudományi végzettségű fiatalok esetében a kezdő átlagjövedelmek bruttó 300 ezer forint alatt maradtak. A sport, művészet területén, illetve pedagógusként elhelyezkedő frissdiplomások átlagjövedelme pedig nagyjából a bruttó 250 ezer forintos fizetési sávban bebetonozódott.

Naponta érezzük, látjuk, hogy óriási az érdeklődés a high-tech iparágakat képviselő nyugati cégek részéről a magyarországi befektetések iránt. Viszont hiába csábítottunk be tudásalapú multinacionális vállalatokat, amelyek egyre éhesebbek a jól képzett helyi mérnöki munkaerőre, ha nem tudjuk folyamatosan biztosítani a mérnökképzés személyi és infrastrukturális oldalait - állapította meg Ábrahám László, az EJMSZ elnöke. Ettől az évtől a szervezet tevékenységének fókuszába került a STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) pedagógusok fejlesztése, támogatása is.