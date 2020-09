Haza is helikopterrel jár a külügyminiszter?

A korábban több hivatalos programjára is rendőrségi helikopterrel érkező Szijjártó Péter külügyminiszterrel kapcsolatban új posztot írt közösségi oldalán Hadházy Ákos ellenzéki képviselő. Ebben képeket is közöl, amelyeken állítólag az a gép látható, amely a minisztert egy szekszárdi étterembe, illetve a lakóhelyére, Dunakeszire szállította.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalára szeptember elején feltöltött video szerint a tárcavezető helikopterrel érkezett meg az M4-es autópálya magyar-román határ menti átkelőjének átadására.

Az RTL Híradó úgy értesült, hogy a miniszter korábban több hivatalos programjára is helikopterrel utazott - júliusban például Tolnára repült, a 140 kilométeres távot rendőrségi helikopterrel tette meg, de visszafelé már a szolgálati Mercedesével utazott, azt utánaküldték. A minisztérium akkor azt közölte, hogy csak akkor utazik helikopterrel a miniszter, ha az elengedhetetlenül szükséges. Hogy hányszor vette eddig igénybe a helikoptert a tárcavezető, azt nem árulta el a minisztérium sem a tévé, sem Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kérdésére.

Most Hadházy Ákos a Facebook oldalán tett közzé fotókat, amelyeken állítólag a Szijjártó Pétert szállító helikopter látható, amely egy szekszárdi étterembe ebédelni, illetve haza, Dunakeszire szállította a minisztert.

Egy szemtanú szerint a miniszter, amikor a fent említett tolnai hivatalos programjára utazott helikopterrel, megállt a szekszárdi Bodri borászatnál is, ahol fideszes politikusokkal és meghívott vendégekkel együtt ebédelt - olvasható a posztban. Egy dunakeszi lakos pedig arról számolt be, hogy ő négy alkalommal is látta, amikor a dunakeszi reptéren megjelennek az állami Mercedesek, majd megérkezik helikopterrel a miniszter, és onnan autóval megy tovább - vélhetően haza (a miniszternek Dunakeszin is van háza - a szerk.).