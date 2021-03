Háziorvosok Online Szervezete megállapodott a Kórházi Főigazgatósággal a háziorvosok berendelhetőségéről

A Háziorvosok Online Szervezetének sikerült megállapodni a Kórházi Főigazgatósággal abban, hogy csak végső esetben rendeljék be a háziorvosokat - mondta el az ATV Start című műsorában Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója.

Nagy teher hárul az egészségügyi ellátórendszerre és a háziorvosokra, egy rendelési idő alatt akár száz-kétszáz hívás is érkezik, miközben a páciensek is jönnek és az oltás is zajlik - mondta Békássy az ATV Start című műsorában.

A háziorvosnál a koronavírus-fertőzésen túl vannak egyéb problémák, ezért is nagyon fontos, hogy a háziorvosi rendszer megőrizze az integritását. Békássy elmondta, a kormányredenelet megjelenése után azonnal felvették a kapcsolatot a Kórházi Főigazgatósággal, és konszenzusra jutottak abban, hogy a háziorvosi rendszer működőképességét meg kell őrizni: csak a legutolsó esetben vonatkozhat a berendelhetőség a háziorvosokra.

A megyékben már elkezdték felmérni, kiket érinthet a rendelet: azokra vonatkozhat, akik többlet szakvizsgával rendelkeznek. Az ő esetükben is csak akkor lehet szó a berendelésről, ha az az oltási rendet nem akadályozza. Elvileg a szakápolókat szintén lehetne mozgósítani, de Békássy Szabolcs hangsúlyozta, hogy egységként kell tekinteni az orvosokra és az ápolókra a rendelőben, nem működhetnek egymás nélkül.

A Háziorvosok Online Szervezetének alapítója arra is felhívta a figyelmet, hogy a háziorvosok csökkenteni tudják a kórházak terhelését azzal, hogy akit lehet, otthonukban ellátnak. Ehhez többek között hozzájárul, hogy már fel tudják írni a favipiravir nevű gyógyszert a koronavírus tüneteire.