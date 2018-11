Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Helyettese váltja a kirúgott tisztifőorvost

Már meg is van a kedden felmentett tisztifőorvos, Kovács Attila utóda, a Népszava információi szerint a 2010 óta tiszti-főorvos helyettesként dolgozó Szabó Enikőt bízták meg a feladattal.

Kovács Attila megbízatását egyik pillanatról a másikra vonta vissza Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter, noha néhány hónapja még nélkülözhetetlennek tűnt a munkája. Neki kellett volna ugyanis megvalósítani a Kásler Miklós által beígért népegészségügyi programokat, a feladathoz létrehozott új, önálló háttérintézmény, a Nemzeti Népegészségügyi Központot élén - írja a lap.

Kovács Attilának többek között a folyamatos csúszásban lévő, uniós támogatásból finanszírozott vastagbél-rákszűrési programot is menedzselnie kellett volna, csakhogy ehhez szinte hozzá sem kezdhetett, mivel a bürokráciacsökkentő intézkedés és az új hivatal felépítése kötötte le az energiát: csak az általa vezetett háttérintézményből az alkalmazottak negyedét kellett eltávolítania. Most neki is mennie kellett.

Kovács Attilát helyettese, Szabó Enikő követi a tisztifőorvosi poszton.

Kásler Miklós miniszter hivatalba lépése óta eddig már tucatnyi embert mentett fel indoklás nélkül. Mennie kellett Ónodi-Szűcs Zoltán korábbi államtitkárnak és vezető társainak(Ladányi Márta, Mészáros János, Gajdácsi József, Szentes Tamás), a háttérintézmények vezetői közül elküldte Németh László ÁEEK főigazgatót, Dexler Donátot az OVSZ főigazgatóját, Pozsgay Csillát, a gyógyszerhatóság vezetőjét is. Az Ónodi-Szűcs Zoltánt váltó Nagy Anikó maga mondott le október elején. Két helyettes államtitkárát, Nagy Szilárdot és Fábián Attila professzort az elmúlt hetekben mentették fel - idézi fel a lap.