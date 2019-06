Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hét százalék lehetne a nyugdíjemelés - sok idős ember "belehal" a szegénységbe

Egyre jobban szakadnak le a nyugdíjasok, hisz az ő jövedelmük átlagosan 2,8 százalékkal fog emelkedni, míg a várható béremelés 10-12 százalék is lehet - mondta a Klubrádiónak Orsós Éva, az „Életet az éveknek” Országos Szövetség elnöke.

A nyugdíjas társadalmon belül is nőnek a különbségek, mintegy 600 ezer embernek van 100 ezer forint alatti nyugdíja, a középréteg is kezd leszakadni, aki pedig félmillió forint feletti nyugdíjat kap, az akár elégedett is lehet.

Némi reményt adhat, hogy jönnek az önkormányzati választások, ilyenkor a kormány kicsit mélyebben szokott a zsebébe nyúlni, de a nyugdíjkorrekció csak novemberben szokott lenni, ha nem jól becsülték meg az infláció mértékét - olvasható a rádió oldalán.

Egyébként ha nem ezt a metódust használnák, hanem a régebbi, svájci indexálást, akkor körülbelül 7 százalék lenne a nyugdíjemelés.

- mondta Orsós Éva.



Közelebb kerülünk a valósághoz, ha megnézzük, hogy a nyugdíjasok általában mire költenek. Rezsire, élelmiszerre, és gyógyszerekre, egészségügyi ellátásra. Az alapvető élelmiszerek ára jelentősen nőtt, nem 2,8 százalékkal, tehát már romlott az idős emberek életminősége.

Véleménye szerint

azért csökken azok száma, akiknek kicsi a nyugdíja, mert nem tudják megfizetni a drága vizsgálatokat, talán már a gyógyszereket sem tudják kiváltani, és meghalnak.

