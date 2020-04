Hétfőtől jön a szigor Budapesten - megjelent a rendelet

Karácsony Gergely főpolgármester aláírta a határozatot, amely jövő hétfőtől, április 27-től a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében az üzletekben, boltokban, piacokon, taxikban és a BKK járatain is kötelezővé teszi az arc eltakarását - adta hírül a Főpolgármesteri Hivatal.

A most megjelent önkormányzati rendelet szerint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Budapest közigazgatási területén

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megrendelt személyszállítási szolgáltatás nyújtására szolgáló járművön és a megállóhelyeken (peronzáróvonallal rendelkező megállóhelyen a peronzáróvonalon belül),

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás igénybevétele és nyújtása során,

az ügyfélforgalom számára nyitva álló, áru forgalmazására vagy szolgáltatás nyújtására használt helyiségben, valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek az ügyfélforgalom számára nyitva álló részében, feltéve, hogy az a szolgáltatás jellegével nem összeegyeztethetetlen,

a piacon, a vásáron és a bevásárlóközpontban

az ott tartózkodó, hat évnél idősebb személynek a száj- és az orrnyílását - különösen textil- vagy papírmaszkkal, sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel - teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.

Az utóbbi két típusú helyen nem kell a szabályt alkalmazni az olyan funkciójú helyiségre és épületrészre, amely esetében biztonsági előírás az arc eltakarását egyébként tiltja.

A kötelező maszkviselés kötelezettsége nem vonatkozik olyan személyre sem, akit másoktól a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszköz választ el, vagy fizikai akadály biztosítja a másoktól való legalább kétméteres távolság megtartását.

A jogszabály úgy fogalmaz, hogy május 3-ig a rendeletben foglaltak megsértőivel szemben hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható, a jogkövető magatartás tanúsítására való felhíváson túl.

Ezt azt jelenti, hogy a maszkviselés előírásakor mindenekelőtt a budapestiek önkéntes jogkövetésére építenek és külön szankciórendszert sem terveznek alkotni - tudta meg a Hvg.hu a Főpolgármesteri Hivataltól. A főváros szerint ugyanis a "budapestiek eddig is bizonyították, hogy értik és követik a járványveszély csökkentéséhez szükséges korlátozó szabályokat".

Ez azonban nem jelent teljes büntetlenséget. Ugyanis a BKK járatain az utazási feltételek ma is számos magatartási szabályt meghatároznak (ilyen a szemetelés tilalma vagy szájkosár előírása a kutyáknak), ezek közé illeszkedik majd a maszk vagy sál viselésének előírása is. A magatartási szabályokat megszegőket pedig a sofőr vagy az ellenőr egyaránt figyelmeztetheti, ha pedig ekkor sem tartják be az utasok, ki is zárhatják őket az utazásból.

Ma az Operatív törzs (OT) is megszólalt az üggyel kapcsolatban. Ennek az ellenőrzése annak a feladata, aki a szabályt megalkotta. Ebben részt vehetnek egyes rendészeti feladatot ellátó szervezetek, a közterület-felügyelők, és a polgárőrség is jelezheti, ha a szabály megszegését tapasztalja - mondta Lakatos Tibor ezredes, az OT ügyeleti központjának vezetője.

Döntésünket egyeztettem a kormánnyal is. Tudom, ez egy újabb kényelmetlen intézkedés, de egyben szükséges, mindannyiunk érdekében, ezért kérem az együttműködésüket. Óvjuk meg mások és saját egészségünket - mondta a döntés bejelentésekor Karácsony Gergely főpolgármester.