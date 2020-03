Hétfőtől végre itt az azonnali utalás

Hétfőn elindul az azonnali fizetési rendszer: a jelenlegi maximum négy óra helyett - belföldön - 5 másodpercen belül jóváírják az átutalást a kedvezményezett számláján, nemcsak munkanapokon, de az év minden napján és bármelyik időszakában - írja az MTI.

Az átutalás kezdeményezése során lehetőség lesz a jelenlegi hosszú számlaszámok helyett a kedvezményezett más azonosítóját, például mobiltelefonszám, e-mail cím, adóazonosító megadni.

Minden egyedi forintátutalás azonnali fizetés lesz, ha forint számláról indították, 10 millió forint alatti és jellemzően magánszemélyek közötti vagy magánszemélyek és vállalatok közötti a pénzforgalom.

A sikertelen tranzakciókról minden esetben érkezik visszajelzés; a nyugdíjfizetések továbbra is az éjszakai elszámolásban maradnak, a bérfizetések legtöbbje csoportos átutalás, amely továbbra is a napközbeni elszámolásban marad.

Fontos tudni: a nyugdíjak és a bérek a régi rendszerben jönnek meg. A bérfizetések többsége csoportos átutalás, ezek továbbra is jelenlegi napközbeni elszámolásban érkeznek meg. A nyugdíjfizetések szintén nem kerülnek be a rendszerbe, vagyis továbbra is a jelenlegi éjszakai elszámolásban kerülnek rá a bankszámlákra. Ez vonatkozik a többi olyan átutalásra is, ami a Magyar Államkincstárból érkezik. Az MNB szerint kockázatos lett volna ezeket a tranzakciókat beengedni a rendszerbe, a nyugdíjasok pedig nem jártak volna jobban, nem kapnák meg korábban a pénzüket.